Річ у тім, що бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час рятувальної місії. Про це з прикрістю повідомив виконавчий директор благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.

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Під час п'ятої рятувальної місії в Україну вдалося повернути 31 дитину

Як зазначив Микола Кулеба під час свого виступу 8 квітня, під час п'ятої рятувальної місії вдалося повернути 31 дитину. Порятунок з російського полону був особливо складним цього разу.

Під час рятувальної місії померла бабуся, яка мала забрати 2 дітей. Тому в Україну приїхала 31 дитина, а не 33, як планували раніше.

Ми не хочемо зараз про це багато говорити. Нам потрібно повернути тіло бабусі назад в Україну, і нам треба повернути дітей, яких вона мала забрати,

– зазначив Микола Кулеба.

Виконавчий директор благодійної організації пояснив, що довготривалі допити російської ФСБ кожного разу стають все довшими. Тож не дивно, чому серце бабусі спинилося – це великий стрес для усіх рідних. Їм доводиться годинами пояснювати росіянам, чому вони хочуть забрати свою дитину з полону.

Зверніть увагу! Кількість українських дітей, які після 2014 опинилися у Росії чи на підконтрольних ворогу територіях сягає близько 1,5 мільйона осіб. Тобто, майже 20% дитячого населення України, зазначає Микола Кулеба.

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Трансляція виступу Львової-Бєлової в ООН не буде доступною

Російська уповноважена з прав дитини, викрадачка неповнолітніх Марія Львова-Бєлова, мала б незабаром виступити на засіданні Радбезу ООН. Проте представникам Великої Британії вдалося зробити так, щоб виступ росіянки не був доступний широкій публіці.

До слова, Львова-Бєлова є воєнною злочиницею, ордер на арешт якої нещодавно видали у Гаазі. Уповноважена з викрадення українських дітей хотіла говорити про "евакуацію неповнолітніх із зони конфлікту".