У середу, 5 квітня, Марія Львова-Бєлова, яка причетна до викрадення українських дітей, виступатиме в ООН. На щастя, Лондону вдалось добитися того, аби запис заяви божевільної не був доступний для широкого загалу.

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"Не можна давати майданчик"

Зауважимо, що хотіла говорити кремлівська чиновниця про "евакуацію дітей із зони конфлікту" – тобто фактично про їхнє викрадення. Однак аби відбувся запис, потрібно щоб на це погодились 15 членів Ради. Британія, як не дивно, виступила проти.

Їй не можна надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо вона хоче відповісти за свої дії, вона може зробити це в Гаазі,

– сказав у заяві речник британської місії ООН у Нью-Йорку.

Власне, наголосимо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової. Звинувачують їх у незаконній депортації дітей з окупованих територій нашої держави після 24 лютого 2022 року.



Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Каналу

Зверніть увагу! Це уже не вперше, коли якась з країн Радбезу ООН блокує трансляцію виступів представників іншої. Як пише Reuters, у березня 2023 року відбувалось обговорювання порушення прав людини в Північній Кореї, однак Китай заборонив поширення запису цього заходу в мережі.

Львова-Бєлова сама призналась у злочинах

Не так давно так звана уповноважена з прав дитини виступала на пресконференції, де сказала, що російські спецслужби не дали повернутись в Україну 17-річному хлопцю з Маріуполя.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець констатував, що у такий спосіб Львова-Бєлова фактично сама призналась у злочині, що скоюють окупанти проти неповнолітніх.

Додамо, що за такі дії її можуть заарештувати в державах, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду в Гаазі або в країнах, які визнали юрисдикцію цієї установи.

Де можуть заарештувати Путіна та його подружку Львову-Бєлову / Інфографіка 24 Каналу