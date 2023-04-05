У вівторок, 4 квітня, так звана уповноважена з прав дітей Росії Марія Львова-Бєлова констатувала, що підліток з Маріуполя хотів повернутись в Україну через Білорусь, однак його не пропустили спецслужбовці. Омбудсмен Дмитро Лубінець вважає, що це чергова історія, коли росіяни самі признались у скоєному злочині.

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Юнак має сестру в Україні

Слід зазначити, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі в березні видав ордер на арешт Львової-Бєлової за її ймовірну причетність до викрадення дітей.

Що стосується 17-тирічного Богдана Єрмохіна – то спершу його окупанти депортували з Маріуполя в Донецьк, а потім в Росію, де він перебуває досі в прийомній сім'ї. Хлопчина, звісно, рветься в Україну, бо, зокрема, має тут рідну сестру.

Цей юнак має громадянство України. А тому примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин… Ця історія — чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах – викраденні українських дітей,

– написав Лубінець.

Окрім того, він впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання для усіх кремлівських чиновників. До того ж Київ працюємо над тим, аби притягнути до відповідальності усіх причетних до таких та подібних злочинів.

Марія Львова-Бєлова зазначила, що вони навіть підготували спеціальний звіт по роботі цієї, так званої, інституції щодо допомоги дітям, яких "торкнулася спеціальна воєнна операція" – тобто цинічний напад Росії на нашу державу,

– йдеться в заяві омбудсмена.

Депортація дітей – це геноцид