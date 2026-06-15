Деталі повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Що передбчатимуть нові контракти?

Новий піхотно-штурмовий контракт призначений для визначених піхотних посад у бойових підрозділах і передбачає активне залучення до бойових дій. Для чинних військовослужбовців термін служби за таким контрактом становитиме 10 місяців, для новобранців – 14 місяців, а для військових, звільнених під час дії воєнного стану – шість і більше місяців.

Середнє грошове забезпечення за контрактом оцінюється у 300 тисяч гривень на місяць, а максимальне може сягати 460 тисяч гривень.

Новий бойовий контракт поширюється на визначені бойові посади, які не входять до піхотно-штурмового напряму. Зокрема, йдеться про пілотів БпЛА, операторів РЕБ та артилеристів. Термін служби становить 24 місяці. Військовослужбовці на бойових посадах отримуватимуть близько 120 тисяч гривень на місяць, а під час виконання завдань у тилу – від 30 тисяч гривень.

Новий базовий контракт передбачений для будь-яких посад у будь-яких підрозділах, зокрема для діловодів, логістів і штабних працівників. Термін служби за ним становить 24 місяці. Мінімальне грошове забезпечення за таким контрактом визначене на рівні 30 тисяч гривень на місяць, а загальний діапазон виплат становитиме від 30 до 70 тисяч гривень.

Їхні ключові відмінності в термінах, тривалості відстрочок і також величезна відмінність по заробітній платі. Чим більш ризикова робота у людей на фронті, а ми знаємо, що зараз піхотинці це найризикованіша робота, тим більше вони мають право на найкоротшу службу і на найвищу зарплату в українському війську,

– пояснив Мстислав Банік.

За його словами, нові типи вищезгаданих контрактів діятимуть у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Головному управлінні розвідки, Службі безпеки України та Державній спеціальній службі транспорту.

Ба більше, нагадаємо, що раніше вже повідомлялося, що новий контракт матимуть змогу підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Ті, хто проходить службу за контрактом, також зможуть перейти на нові умови.