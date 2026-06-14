Про це повідомили в Міноборони.

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Що в Міноборони розповіли про звільнення військових?

У Міноборони анонсували перший етап трансформації Сил оборони, а саме рішення щодо звільнення військових, які вже довгий час перебувають на службі та передовій.

Держава бачить цінність того, що ви робите. Кожен день на позиції. Кожен штурм. Кожне рішення командира,

– заявили в Міноборони.

За інформацією Міністерства оборони, у першу чергу звільнення стосуватимуться військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.

Також зазначено, що усі постанови вже були ухвалені 12 червня. Одразу після підписання та публікації необхідних документів, рішення набуде чинності.

Що ще відомо про трансформацію Сил оборони?

Міністерство оборони України оголосило масштабну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби.

Реформа також змінює систему переведень, повернення зі СЗЧ та цифрове управління військовими процесами.

Також передбачено три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Для всіх контрактів передбачені надбавки, зокрема 100 тисяч гривень за взятого в полон ворога та 15 тисяч гривень за знищеного противника в бою.