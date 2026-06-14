Об этом сообщили в Минобороны.

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Что в Минобороны рассказали об увольнении военных?

В Минобороны анонсировали первый этап трансформации Сил обороны, а именно решение об увольнении военных, которые уже долгое время находятся на службе и на передовой.

Государство ценит то, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира,

– заявили в Минобороны.

По информации Министерства обороны, в первую очередь увольнения коснутся военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на передовой.

Также отмечено, что все постановления уже были приняты 12 июня. Сразу после подписания и публикации необходимых документов решение вступит в силу.

Что еще известно о трансформации Сил обороны?

Министерство обороны Украины объявило о масштабной трансформации военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками, увеличенные выплаты и гарантии отсрочки после завершения службы.

Реформа также меняет систему переводов, возвращение из СЗЧ и цифровое управление военными процессами.

Также предусмотрено три типа контрактов – пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Для всех контрактов предусмотрены надбавки, в частности 100 тысяч гривен за взятого в плен врага и 15 тысяч гривен за уничтоженного противника в бою.