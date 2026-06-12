Обо всех особенностях новой реформы рассказали в Минобороны Украины.

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Что предусматривает трансформация Сил обороны?

Новые контракты и выплаты

Предусмотрено три типа контрактов – пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Все они имеют четкие сроки службы, справедливую систему оплаты и возможность получить отсрочку после завершения.

Пехотно-штурмовой контракт (6 – 14 месяцев в зависимости от категории) предусматривает службу на наиболее рискованных должностях. Средняя зарплата составит около 300 тысяч гривен в месяц, максимальная – до 460 тысяч гривен. Действует система дополнительных выплат за боевые задачи по принципу "10/20/40" тысяч гривен в день.

(6 – 14 месяцев в зависимости от категории) предусматривает службу на наиболее рискованных должностях. Средняя зарплата составит около 300 тысяч гривен в месяц, максимальная – до 460 тысяч гривен. Действует система дополнительных выплат за боевые задачи по принципу "10/20/40" тысяч гривен в день. Боевой контракт (24 месяца) охватывает пилотов БПЛА, РЭБ, артиллерию и другие специальности. Зарплата – от 30 до 120 тысяч гривен в месяц с дополнительными выплатами в зависимости от уровня участия в боевых действиях.

(24 месяца) охватывает пилотов БПЛА, РЭБ, артиллерию и другие специальности. Зарплата – от 30 до 120 тысяч гривен в месяц с дополнительными выплатами в зависимости от уровня участия в боевых действиях. Базовый контракт также заключается на 24 месяца и предусматривает службу вне боевых подразделений с оплатой от 30 тысяч гривен в месяц.

Для всех контрактов предусмотрены надбавки, в частности 100 тысяч гривен за взятого в плен врага и 15 тысяч гривен за уничтоженного противника в бою. Новобранцы будут получать 27–33 тысяч гривен стартовой выплаты, а также ежегодную помощь на оздоровление от 20 тысяч гривен.

По окончании контракта военные будут получать гарантированную отсрочку. Ее продолжительность зависит от срока службы и участия в боевых действиях – от 6 месяцев до нескольких лет по специальной формуле начисления.

Цифровизация

Реформа также предусматривает автоматическое согласование переводов через приложение "Армия+" один раз в год в пределах корпусов. Вводится также упрощенный механизм возвращения из СЗЧ со 100-дневным переходным периодом и возможностью самостоятельного выбора подразделения.

В Минобороны отмечают, что цель изменений – создать прозрачную, справедливую и понятную систему службы, которая учитывает как потребности государства, так и интересы военнослужащих, а также повысить мотивацию и эффективность Сил обороны Украины.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в настоящее время прорабатывается вопрос сбалансирования бюджета для обеспечения стабильности выплат, предусмотренных новой реформой военной службы.