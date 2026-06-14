Народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала, комментируя тему трансформации, которую запускает Минобороны, высказал мнение, что её следовало предусмотреть ещё 2,5 года назад.

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Трансформация военной службы требует денег

Сегодня Министерство финансов Украины, как рассказал нардеп, имеет определенное предостережение, ведь Минобороны не указывает источник средств для проведения такой трансформации, а деньги понадобятся чрезвычайно большие. Юрчишин добавил, что это вызывает беспокойство, но озвучил, что есть резервный фонд для направления обороны.

Ежегодно появляются потребности в обороне, которые не были заложены в проекте изначально. Это, по его словам, логично во время войны. Соответственно, на текущий год средства есть, если они не будут потрачены на другие направления.

Надеюсь, что с началом новой недели профильный комитет по вопросам нацбезопасности и обороны начнет разъяснять ситуацию, потому что до сих пор осталось очень много вопросов, в первую очередь у тех, кто служит с 2022 года,

– заявил Юрчишин.

Нардеп Юрчишин проанализировал изменения для ВСУ: смотрите в видео

Народный депутат отметил, что, несмотря на то, что есть определенная критика и возникают вопросы, тем не менее то, что реформа все-таки началась, – это позитивно. Он уверен, что помимо обязательных моментов мобилизации, должны быть предусмотрены дополнительные стимулы, в первую очередь – материальные.

Сейчас поднимаются очень наболевшие вопросы относительно СОЧ, автоматического перевода через "Армия+", систематичности отпусков пропорционально сроку участия в боевых действиях. Это вопросы, которые, по словам нардепа, перезрели, поэтому давно пора внедрять изменения.

"Последние средства (90 миллиардов евро), которые были направлены в украинский бюджет в рамках сотрудничества Украины с ЕС, нам на официальном уровне разрешили (почти 85% от суммы) использовать на нужды обороны. Раньше к этой статье расходов относились очень осторожно, потому что европейцы переживали, чтобы Россия не восприняла это как их прямое втягивание в войну", – рассказал нардеп.

Реформа первоочередно нацелена на привлечение новобранцев

Юрчишин высказался о том, что, оценивая имеющуюся информацию от Минобороны относительно трансформации военной службы, все выглядит так, что приоритет министерство делает на привлечение новых сил в армию, поощрение граждан к службе. Он напомнил, что сегодня подразделения жалуются на нехватку человеческого потенциала для ведения боевых действий.

Однако, как подчеркнул нардеп, важно улучшить условия службы для тех, кто уже давно находится в рядах ВСУ, ведь именно эти бойцы составляют "позвоночник" украинской армии. Но в одночасье предоставить всем им отпуск представляется невозможным.

Наполнять воинские части опытными кадрами можно постепенно. Не удастся просто взять и заменить профессиональных военных новоприбывшими, даже несмотря на то, что они пройдут подготовку. Ведь она не является реальной боевой работой,

– пояснил Юрчишин.

Однако народный депутат подчеркнул, что предоставить приоритет на получение дополнительных бонусов тем, кто уже в ВСУ и, несмотря на сильную усталость, продолжает держать фронт, было бы справедливым решением.

Какие изменения анонсировало Минобороны?