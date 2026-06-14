Народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала, комментируя тему трансформации, которую запускает Минобороны, высказал мнение, что её следовало предусмотреть ещё 2,5 года назад.
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Трансформация военной службы требует денег
Сегодня Министерство финансов Украины, как рассказал нардеп, имеет определенное предостережение, ведь Минобороны не указывает источник средств для проведения такой трансформации, а деньги понадобятся чрезвычайно большие. Юрчишин добавил, что это вызывает беспокойство, но озвучил, что есть резервный фонд для направления обороны.
Ежегодно появляются потребности в обороне, которые не были заложены в проекте изначально. Это, по его словам, логично во время войны. Соответственно, на текущий год средства есть, если они не будут потрачены на другие направления.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Надеюсь, что с началом новой недели профильный комитет по вопросам нацбезопасности и обороны начнет разъяснять ситуацию, потому что до сих пор осталось очень много вопросов, в первую очередь у тех, кто служит с 2022 года,
– заявил Юрчишин.
Нардеп Юрчишин проанализировал изменения для ВСУ: смотрите в видео
Народный депутат отметил, что, несмотря на то, что есть определенная критика и возникают вопросы, тем не менее то, что реформа все-таки началась, – это позитивно. Он уверен, что помимо обязательных моментов мобилизации, должны быть предусмотрены дополнительные стимулы, в первую очередь – материальные.
Сейчас поднимаются очень наболевшие вопросы относительно СОЧ, автоматического перевода через "Армия+", систематичности отпусков пропорционально сроку участия в боевых действиях. Это вопросы, которые, по словам нардепа, перезрели, поэтому давно пора внедрять изменения.
"Последние средства (90 миллиардов евро), которые были направлены в украинский бюджет в рамках сотрудничества Украины с ЕС, нам на официальном уровне разрешили (почти 85% от суммы) использовать на нужды обороны. Раньше к этой статье расходов относились очень осторожно, потому что европейцы переживали, чтобы Россия не восприняла это как их прямое втягивание в войну", – рассказал нардеп.
Реформа первоочередно нацелена на привлечение новобранцев
Юрчишин высказался о том, что, оценивая имеющуюся информацию от Минобороны относительно трансформации военной службы, все выглядит так, что приоритет министерство делает на привлечение новых сил в армию, поощрение граждан к службе. Он напомнил, что сегодня подразделения жалуются на нехватку человеческого потенциала для ведения боевых действий.
Однако, как подчеркнул нардеп, важно улучшить условия службы для тех, кто уже давно находится в рядах ВСУ, ведь именно эти бойцы составляют "позвоночник" украинской армии. Но в одночасье предоставить всем им отпуск представляется невозможным.
Наполнять воинские части опытными кадрами можно постепенно. Не удастся просто взять и заменить профессиональных военных новоприбывшими, даже несмотря на то, что они пройдут подготовку. Ведь она не является реальной боевой работой,
– пояснил Юрчишин.
Однако народный депутат подчеркнул, что предоставить приоритет на получение дополнительных бонусов тем, кто уже в ВСУ и, несмотря на сильную усталость, продолжает держать фронт, было бы справедливым решением.
Какие изменения анонсировало Минобороны?
Военные смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, по истечении которых гарантированно получат право на отсрочку. Самые высокие зарплаты будут выделены для пехотных должностей на передовой. Средняя зарплата пехотинца составит 300 тысяч гривен. Максимальная сумма будет не более 460 тысяч. Выплаты состоят из двух частей: базовой ставки в 20 тысяч и дополнительных вознаграждений по принципу "10/20/40".
- Новые контракты имеют четкие сроки службы с правом на отсрочку. Будет предоставляться базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее учитывается участие в боевых действиях и общий срок службы: дополнительно 3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач; +6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта; +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.
- Трансформация предусматривает новый механизм перевода военных 1 раз в год в пределах сектора ответственности корпуса. Бойцы, чьи части не входят в сектора ответственности корпусов ВСУ, под действие этого порядка не подпадают. Функционал должен заработать в течение недели в "Армия+".
Военнослужащие, у которых зафиксировали СОЧ до 11 июня 2026 года, смогут добровольно вернуться в строй в течение 100 дней в рамках новой процедуры: без батальонов резерва с возможностью самостоятельно выбрать подразделение из определенного списка через обновленный функционал приложения "Армия+".