Подробнее об особенностях контракта рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Сможет ли военный с тыловым контрактом попасть на "ноль"?

Базовый контракт заключается сроком на 24 месяца и предусматривает прохождение службы в тыловых подразделениях. Он ориентирован на граждан с гражданскими профессиями, которые не планируют непосредственно участвовать в боевых действиях.

В Минобороны отмечают, что гарантировать полное отсутствие риска боевого задействования невозможно из-за специфики военного положения. В случае необходимости военнослужащие могут быть привлечены к выполнению задач в районах боевых действий. При этом выплаты за такие периоды осуществляются на уровне боевых контрактов.

Также предусмотрена возможность добровольного перевода на другие, более боевые типы контрактов. Минимальное денежное обеспечение по базовому контракту составляет 30 тысяч гривен в месяц. Оно состоит из базовой ставки в 20 тысяч гривен и дополнительных 10 тысяч гривен за службу в тылу.

Отдельно предусмотрены надбавки за выполнение задач в штабах или на пунктах управления. В случае непосредственного участия в боевых действиях военнослужащие могут получать до 120 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от характера задач.

Напомним, в Украине вводится новая система военных контрактов, которая включает три формата службы – пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Они отличаются сроками, уровнем риска и размером денежного обеспечения. Помимо вышеупомянутого базового контракта также существуют: