Подробнее об особенностях контракта рассказали в Министерстве обороны Украины.
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Сможет ли военный с тыловым контрактом попасть на "ноль"?
Базовый контракт заключается сроком на 24 месяца и предусматривает прохождение службы в тыловых подразделениях. Он ориентирован на граждан с гражданскими профессиями, которые не планируют непосредственно участвовать в боевых действиях.
В Минобороны отмечают, что гарантировать полное отсутствие риска боевого задействования невозможно из-за специфики военного положения. В случае необходимости военнослужащие могут быть привлечены к выполнению задач в районах боевых действий. При этом выплаты за такие периоды осуществляются на уровне боевых контрактов.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также предусмотрена возможность добровольного перевода на другие, более боевые типы контрактов. Минимальное денежное обеспечение по базовому контракту составляет 30 тысяч гривен в месяц. Оно состоит из базовой ставки в 20 тысяч гривен и дополнительных 10 тысяч гривен за службу в тылу.
Отдельно предусмотрены надбавки за выполнение задач в штабах или на пунктах управления. В случае непосредственного участия в боевых действиях военнослужащие могут получать до 120 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от характера задач.
Напомним, в Украине вводится новая система военных контрактов, которая включает три формата службы – пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Они отличаются сроками, уровнем риска и размером денежного обеспечения. Помимо вышеупомянутого базового контракта также существуют:
- Пехотно-штурмовой контракт рассчитан на 6 – 14 месяцев и предусматривает службу на самых опасных должностях. Выплаты могут составлять в среднем около 300 тысяч гривен в месяц, а максимум – до 460 тысяч гривен, с дополнительными боевыми надбавками по системе 10/20/40 тысяч гривен в день.
- Боевой контракт заключается на 24 месяца и охватывает операторов БПЛА, РЭБ, артиллерию и другие специальности. Зарплата составляет от 30 до 120 тысяч гривен в месяц в зависимости от участия в боевых действиях.