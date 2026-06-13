Детальніше про особливості контракту розповіли в Міністерстві оборони України.
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Чи зможе військовий з тиловим контрактом потрапити на "нуль"?
Базовий контракт укладається строком на 24 місяці та передбачає проходження служби у тилових підрозділах. Він орієнтований на громадян із цивільними професіями, які не планують безпосередньо брати участь у бойових діях.
У Міноборони зазначають, що гарантувати повну відсутність ризику бойового залучення неможливо через специфіку воєнного стану. У разі потреби військовослужбовці можуть бути залучені до виконання завдань у районах бойових дій. При цьому виплати за такі періоди здійснюються на рівні бойових контрактів.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також передбачено можливість добровільного переведення на інші, більш бойові типи контрактів. Мінімальне грошове забезпечення за базовим контрактом становить 30 тисяч гривень на місяць. Воно складається з базової ставки у 20 тисяч гривень та додаткових 10 тисяч гривень за службу в тилу.
Окремо передбачені надбавки за виконання завдань у штабах або на пунктах управління. У разі безпосередньої участі в бойових діях військовослужбовці можуть отримувати до 120 тисяч гривень щомісяця залежно від характеру завдань.
Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему військових контрактів, яка включає три формати служби – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Вони відрізняються строками, рівнем ризику та розміром грошового забезпечення. Крім вищезгаданого базового контракту також є:
- Піхотно-штурмовий контракт розрахований на 6 – 14 місяців і передбачає службу на найнебезпечніших посадах. Виплати можуть становити в середньому близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимум – до 460 тисяч гривень, із додатковими бойовими надбавками за системою 10/20/40 тисяч гривень на день.
- Бойовий контракт укладається на 24 місяці та охоплює операторів БпЛА, РЕБ, артилерію та інші спеціальності. Зарплата становить від 30 до 120 тисяч гривень на місяць залежно від участі в бойових діях.