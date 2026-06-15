Деталі нових контрактів повідомляють Міністерство Оборони та Міністр оборони Михайло Федоров. Останній заявив, що нові умови забезпечать більше справедливості для військових.

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Що відомо про нові контракти?

Федоров заявив, що необхідна нова система військової служби, яка буде побудована на повазі до людини, справедливості та зрозумілих правилах. Тому за дорученням Президента України Уряд, Верховна Рада України, Міністерство оборони, Генеральний штаб та Міністерство фінансів спільно розпочинають найбільшу трансформацію військової служби в історії держави.

Міністерство оборони запускає нову контрактну систему. Головною перевагою будуть зрозумілі умови та чіткі терміни служби:

піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби;

бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БпЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей;

базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.

Кожен буде мати гарантовану відстрочку від 6 місяців. Вона нараховуватиметься відповідно до термінів служби та часу, проведеного на бойових.

Наприклад, у піхотно-штурмовому контракті місяць на бойових "оплачується" трьома місяцями відстрочки. Скажімо, для піхотинця, що служив 10 місяців, з яких 4 місяці був на бойових, – відстрочка становитиме півтора року,

– анонсував Федоров.

Міністр зазначив, що служба до підписання контрактів та до повномасштабного вторгнення Росії також враховується. Він стверджує, що за новим контрактом людина розуміє де вона служить, термін, оплату та що буде після.

Новий контракт матимуть змогу підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Ті, хто проходить службу за контрактом, також зможуть перейти на нові умови.

У Міністерстві оборони України розповіли, що передбачають нові контракти у випадку поранення.

Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати – це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування,

– зазначили в Міністерстві оборони.

Також відомство підкреслило, що після поранення людина може залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Це передбачено нормативно-правовими актами.

Якими будуть зарплати у війську?

У Міністерстві оборони заявили, що запускають найбільші у світі зарплати для піхоти – у середньому близько 300 тисяч гривень. Максимум – 460 тисяч.

Тому що піхота сьогодні – це найскладніша й найризикованіша робота у світі. Запроваджуємо Mission Control для першої лінії — щоб у реальному часі бачити навантаження на військових, перебування на позиціях, а також забезпечити справедливість бойових нарахувань,

– пообіцяв Федоров.

Міністерство оборони також підвищує заробітну плату для військових у тилу до 30 тисяч гривень. Вперше піднімуть зарплату для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників та начальників штабів. Для них виплати зростуть удвічі, плюс бойові виплати. Тепер командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць.

Також міністр оборони анонсував автоматичні переведення в межах одного корпусу через Армію+. Ще однією новацією буде запуск fast track повернення військових із СЗЧ безпосередньо в топ-50+ найефективніших бойових підрозділів без БРЕЗів.

Що відомо про армійську реформу?

У Міноборони України заявили, що до кінця 2026 року військових, які служать із 2014 та 2022 років, почнуть звільняти. Рішення також стосується й тих, хто довгий час перебував на передовій.

Також у відомстві обіцяють заповнити іноземцями до 30 – 50% посад штурмовиків та піхотинців. За словами Федорова, ці заходи мають дві цілі: підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.