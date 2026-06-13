Про це очільник Міноборони повідомив у власних соцмережах.

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Що обіцяє Федоров?

Міністр розповів, що Україна відкриває ринок рекрутингу іноземних громадян. Ці заходи мають дві цілі: підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.

Наша мета – до 30 – 50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями,

– заявив Федоров.

Також він наголосив на змінах для тих бійців, які найдовше в Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Міністр оборони пообіцяв для них поступове звільнення зі служби. Воно розпочнеться до кінця 2026 року. Федоров назвав це питанням справедливості.

Він заявив, що це лише перший етап масштабної трансформації, яка відбудеться в Силах оборони. Другим же стане комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації.

Ми будуємо армію зі зрозумілими правилами та повагою до військового. Життя людини — найбільша цінність,

– наголосив Федоров.

За його словами, головне завдання Міністерства оборони – зробити все можливе для збереження життя військових на передовій. Федоров зазначає, що тільки така армія здатна гарантувати Україні сильну позицію для завершення війни.