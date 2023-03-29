У вівторок, 28 березня, пані міністр з питань повернення тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала російською мовою допис, у якому розповіла про викрадення та всиновлення загарбниками українських дітей. Також вона назвала декілька імен людей, які займались цією незаконною справою.

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Хто до цього причетний

Верещук наголосила, що вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно та підло. За її словами, особливо бридкий та цинічний той факт, що деякі окупанти публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей.

Вкотре нагадую всім російським так званим "приймальним батькам" та "опікунам": вам рано чи пізно доведеться відповідати. Також як і причетним російським чиновникам – високого та низького рангу,

– написала пані міністр.

Окрім того, вона констатувала, що особи росіян, які причетні до цих злочинів, не є секретом ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.

Скажімо, такі жителі Московської області займались цим:

Іріна Рудніцкая;

Катєріна Триполець;

Дєніс Триполець;

Міхаіл Сєріков;

Маріна Марчєнко.

Верещук заакцентувала на тому, що йдеться про десятки громадян Росії, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт. Також вона закликала російських чиновників повернути нашій державі усіх неповнолітніх, яких незаконно вивезли.



Як Росія краде українських дітей / Зображення 24 Каналу

Де перебувають українські діти

У Центрі національного спротиву нещодавно опублікували повідомлення, у якому йдеться про геноцидну політику, що здійснює Росія на окупованих територіях нашої держави.

Власне, там зазначили, що ворожа держава викрадає українських сиріт, перевиховує їх та у такий спосіб стирає самоідентифікацію дітей, що є неприпустимим.

Ми склали мапу таборів, куди ворог розселяє депортованих українських дітей. Карта створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись,

– йдеться у заяві.

Де розташовані російські табори "перевиховання" дітей: дивіться на мапі від ЦНС

Як відомо, в таких таборах за спеціальними методичками українських дітей навчають російської історії, тому як викривлено трактувати війну в Україні та співати гімн Росії. У такий спосіб фактично відбувається ідеологічна обробка: всього на мапі від ЦНС вказано 45 дитячих і 12 мілітарних таборів.

Окрім того, зауважимо, що до таких місць найчастіше потрапляють саме:

сироти, батьків яких здебільшого вбили самі ж росіяни;

діти з інтернатів, які часто мають рідних в Україні;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень.

Ордер на арешт і перші повернення дітей

Наостанок згадаємо, що декілька тижнів тому Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (Нідерланди) видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львої-Бєлової. Підозрюють їх якраз-таки у причетності до викрадення українських дітей.

Опісля окупанти почали заявляти, що "не визнають юрисдикції МКС" та вважають, що чинять правильно, депортуючи неповнолітніх зі захоплених теренів. Як не дивно, у сторону Міжнародного суду навіть звучали погрози з Кремля.

Однак, що б там не говорили окупанти, все ж повертати додому українських дітей вони будуть змушені. До речі, цей процес потрохи просувається. Скажімо, 22 березня додому приїхало 17 дітей з Херсонщини та Харківщини. Тривалий час неповнолітні перебували у глибині ворожої держави.