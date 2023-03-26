Про це 24 Каналу розповіла адвокатка, директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Над ідеологічним насадженням викрадених дітей та їхніх майбутніх усиновлювачів працюють так звані вихователі.

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Ідентифікувати місце перебування маленьких українців, яких викрали росіяни, вкрай складно, повідомила Ястребова.

Поплічники Росії – ті, хто хапають на окупованих територіях українців, і потім передають на територію Росії, уповноважені спеціальними довіреностями Росії і правом на зміну документів,

– додала спікерка.

Під час видачі документів російського зразка частіше всього українським дітям змінюють прізвище, ім'я, ім'я по батькові та навіть дати народження, що вкрай ускладнює їхню подальшу ідентифікацію.

Росіяни змінюють наратив

Правозахисникам вдалося дізнатися, що дітей з однієї території розміщують не більше як по 5 осіб. Це робиться, аби їм було складніше адаптуватися в нових умовах, згуртуватися і чинити опір окупантам.

Після видачі ордера на арешт Владіміра Путіна, росіяни почали змінювати свій наратив, мовляв, вони забирали дітей на відпочинок та лікування, а тепер їх повертають, повідомила Ястребова.

Те, що кара неминуча і Марія Львова-Бєлова, і Владімір Путін розуміють. Цих змін не було б, якби не було процесуального статусу для Путіна і дитячої омбудсменки Росії,

– зауважила експертка.

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Українських дітей примусово депортують до Росії / Інфографіка 24 Каналу

Програма ідеологічного виховання

За словами Ястребової, в Росії розробили так звану освітню програму ідеологічного виховання. За нею правозахисники разом з Інститутом стратегічних досліджень випустили звіт.

Ця російська розробка зокрема містить виправдовування політики Путіна, що проходить окремими класними годинами, діти змушені аналізувати його промови. Їх намагаються переконати, що України ніколи не існувало, в Росії не було іншого вибору тощо.

Ці всі наративи пропагандистських помийок вони використовують під час спілкування з дітьми в такі класні години й на інших уроках. Зокрема на уроках з вивчення Донбасу,

– додала спікерка.

Так відбувається на тимчасово окупованих територіях, а діти, яких відправили в Росію разом з людьми, що хочуть їх встановити, проходять ідеологічне виховання. Тобто, якщо так звані майбутні батьки не пройдуть цей курс, вони не матимуть права всиновлювати українських дітей.

Оскільки витрачається час на проходження цього виховання, я гадаю, більшість дітей буде простіше повернути, зважаючи на те, що вони зараз перебувають в місцях тримання, бо інтернатами чи базами відпочинку це назвати вкрай складно,

– повідомила Ястребова.

Україна повертає депортованих дітей