Об этом 24 Каналу рассказала адвокат, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Над идеологическим насаждением похищенных детей и их будущих усыновителей работают так называемые воспитатели.

Смотрите также Цинизма нет предела: российский режиссер, награжденный Путиным, снимет фильм о детях из Бахмута

Идентифицировать местонахождение маленьких украинцев, похищенных россиянами, крайне сложно, сообщила Ястребова.

Приспешники России – те, кто хватают на оккупированных территориях украинцев, а затем передают на территорию России, уполномоченные специальными доверенностями России и правом на изменение документов,

– добавила спикер.

При выдаче документов российского образца чаще всего украинским детям меняют фамилию, имя, отчество и даже даты рождения, что крайне усложняет их дальнейшую идентификацию.

Россияне меняют нарратив

Правозащитникам удалось узнать, что детей с одной территории размещают не более 5 человек. Это делается, чтобы им было сложнее адаптироваться в новых условиях, сплотиться и сопротивляться оккупантам.

После выдачи ордера на арест Владимира Путина, россияне начали менять свой нарратив, мол, они забирали детей на отдых и лечение, а теперь их возвращают, сообщила Ястребова.

То, что наказание неизбежно и Мария Львова-Белова, и Владимир Путин понимают. Этих изменений не было бы, если бы не было процессуального статуса для Путина и детской омбудсменки России,

– заметила экспертка.

Ястребова рассказала, как в России хоронят похищенных детей: смотреть видео

Украинских детей принудительно депортируют в Россию / Инфографика 24 Канала

Программа идеологического воспитания

По словам Ястребовой, в России была разработана так называемая образовательная программа идеологического воспитания. По ней правозащитники вместе с Институтом стратегических исследований выпустили отчет.

Эта российская разработка, в частности, содержит оправдание политики Путина, проходящей отдельными классными часами, дети вынуждены анализировать его речи. Их пытаются убедить, что Украины никогда не существовало, у России не было другого выбора и т.д.

Эти все нарративы пропагандистских помоек они используют при общении с детьми в такие классные часы и на других уроках. В частности на уроках по изучению Донбасса,

– добавила спикер.

Так происходит на временно оккупированных территориях, а дети, которых отправили в Россию вместе с людьми, желающими их установить, проходят идеологическое воспитание. То есть если так называемые будущие родители не пройдут этот курс, они не будут иметь права усыновлять украинских детей.

Поскольку тратится время на прохождение этого воспитания, я думаю, большинство детей будет проще вернуть, учитывая, что они сейчас находятся в местах содержания, потому что интернатами или базами отдыха это назвать крайне сложно.

– сообщила Ястребова.

Украина возвращает депортированных детей