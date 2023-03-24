В організації кажуть, що після деокупації областей росіяни відмовилися організувати повернення дітей. Відтак, батьки залишилися з цією проблемою сам на сам.

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Як вдалось повернути дітей

Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.

"Ми дуже задоволені, що все минуло успішно, й родини тепер зможуть трохи перепочити й відновитися після важкої психологічної травми", – йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

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Дітей били за проукраїнську позицію

Хлопчик, якого повернули на Батьківщину розповів про жахливі умови, в яких тримали українських дітей. За його словами, депортовані діти мусили самі шукати собі їжу, адже нормального харчування їм не забезпечували.

Ба більше, хлопець розповів, що дітей з проукраїнською позицією били металевими трубами та погрожували вивезти в Псков. Також дітям розповідали, що їхні батьки від них відмовились, а звільнення Херсона – це "брехня українських пропагандистів".

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