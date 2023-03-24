В організації кажуть, що після деокупації областей росіяни відмовилися організувати повернення дітей. Відтак, батьки залишилися з цією проблемою сам на сам.
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Як вдалось повернути дітей
Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.
"Ми дуже задоволені, що все минуло успішно, й родини тепер зможуть трохи перепочити й відновитися після важкої психологічної травми", – йдеться у повідомленні.
До України повернули 17 дітей: дивіться відео
Дітей били за проукраїнську позицію
Хлопчик, якого повернули на Батьківщину розповів про жахливі умови, в яких тримали українських дітей. За його словами, депортовані діти мусили самі шукати собі їжу, адже нормального харчування їм не забезпечували.
Ба більше, хлопець розповів, що дітей з проукраїнською позицією били металевими трубами та погрожували вивезти в Псков. Також дітям розповідали, що їхні батьки від них відмовились, а звільнення Херсона – це "брехня українських пропагандистів".
Жахи депортації українських дітей: відео
Під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця: коротко
- Під час зачистки позицій, де перебували росіяни, у підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.
- За попередньою інформацією, Олексій пролежав в підземеллі серед вбитих і важко поранених побратимів 42 дні. Полонений харчувався крихтами та пив з калюж. За півтора місяця Гордєєв схуд з 80 до 42 кілограмів.
- У СтратКомі додають, що українського військовослужбовця знайшов та звільнив доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.
- Наразі Олексій перебуває у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії.