Під час зачистки позицій, де перебували росіяни, у підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.
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Втратив половину своєї ваги
За попередньою інформацією, Олексій пролежав в підземеллі серед вбитих і важко поранених побратимів 42 дні. Полонений харчувався крихтами та пив з калюж. За півтора місяця Гордєєв схуд з 80 до 42 кілограмів.
Олексій Гордєєв пробув у російському полоні 42 дні / Фото СтратКом ЗСУ
У СтратКомі додають, що українського військовослужбовця знайшов та звільнив доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.
Наразі Олексій перебуває у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії.
Це ще один акт нелюдяності російських терористів. Вже неодноразово фіксувалися їх жорстокі дії відносно українських полонених. Ми закликаємо міжнародні організації реагувати на ці злочини,
– йдеться у повідомленні.
Додають, що світ повинен зробити все можливе, щоб притягнути терористів до відповідальності.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий підтвердив збиття ворожого бомбардувальника Су-24. За його словами, збив ворожу "пташку" воїн 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
- Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що російські загарбники кидають усі сили на те, аби просунутися у Бахмуті. Однак просування окупантів складає менше сотої частини відсотка від того, що ворог спромігся захопити раніше. Грабський наголосив, що саме у цьому полягає стратегічна роль оборони Бахмута.
- У CNN розповідають, що наразі бої точаться навколо металургійного заводу АЗОМ, який розташований у північному районі Бахмута. Журналісти стверджують, що найманці ПВК "Вагнера" сфотографувалися в одному з цехів заводу. А один із вагнерівців заявив, що по них потужно б'є українська артилерія.
- Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили 980 окупантів. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 161 520 своїх вояк.