Найактивніші бої зараз відбуваються у північному районі Бахмута. Це підтверджують кадри із соцмереж.

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Що відбувається у Бахмуті

Наразі бої точаться навколо металургійного заводу AЗOM, який розташований у північному районі міста. Журналісти стверджують, що найманці ПВК "Вагнера" сфотографувалися в одному з цехів заводу. А один із вагнерівців заявив, що по них потужно б’є українська артилерія.

Щодня сюди прилітає десятки снарядів. У них величезна кількість боєприпасів, вони щодня поповнюються. Вони не дають підняти голову нашим бійцям,

– побідкався вагнер.

Нещодавно російські пропагандисти повідомили, що бойовики "Вагнера" почали штурм підземних ділянок заводу АЗОМ.

Згідно з незалежним аналізом поля бою, підрозділи "Вагнера", схоже, просуваються навколо Бахмута обмежено, але вони залишаються далеко від оточення та можуть бути вразливими для української контратаки.

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