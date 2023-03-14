Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що ситуація в Бахмуті нині гостра та напружена, але перебуває під повним контролем Збройних Сил України.
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Який план окупантів щодо Бахмута
Заступник командира 3 окремої штурмової бригади нагадав, що Бахмут є фортецею в прямому сенсі цього слова. Це стосується як укріплень, так і захисту міста.
Тому єдиний логічний план, який існує в противника, – це оточити фортецю для того, щоб без прямого бою, скажімо так, позбавити всіх логістичних сполучень,
– заявив Кудряшов.
Тобто, за його словами, коли ворог не може захопити фортецю, то намагається взяти її в облогу. Тому всі основні бої наразі ведуться за логістичні сполучення.
Кудряшов розповів про план окупантів у Бахмуті: дивіться відео
Як росіяни діють у Бахмуті
Кудряшов розповів, що ворог застосовує хвильові атаки та здійснює обстріли, намагаючись взяти під контроль логістичні сполучення.
Але наразі це йому не вдається,
– наголосив майор ЗСУ.
За його словами, ситуація нині гостра та напружена, але перебуває під повним контролем Збройних Сил України. Тож логістичні сполучення функціонують, а Сили оборони вдало відбивають атаки ворога, що дається не просто так.
Воїни ЗСУ, додав він, застосовують маневрену оборону, аби не лише завдати максимального ураження ворогу, а й зберегти наш особовий склад.
Більше про ситуацію в Бахмуті: головне
- Сили оборони продовжують відбивати атаки та штурми окупантів поблизу Бахмута, оскільки росіяни все ще мають на меті захопити місто-фортецю та продовжити наступ на цьому напрямку.
- Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи ПВК "Вагнера" і прорвати оборону українських захисників.
- Відомо, що на цьому напрямку існує така собі "магістраль життя". Про неї детально розповіли американські журналісти. Власне, йдеться про трасу T0504, яку можна сміливо назвати Highway to life (Дорогою життя) на цьому напрямку ведення бойових дій.