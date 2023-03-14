Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что ситуация в Бахмуте сейчас острая и напряженная, но находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.
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Каков план оккупантов по Бахмуту
Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады напомнил, что Бахмут является крепостью в прямом смысле этого слова. Это касается как укреплений, так и защиты города.
Поэтому единственный логический план, существующий у противника, – это окружить крепость для того, чтобы без прямого боя, скажем так, лишить всех логистических сообщений,
– заявил Кудряшов.
То есть, по его словам, когда враг не может захватить крепость, то пытается осадить ее. Поэтому все основные бои ведутся за логистические сообщения.
Кудряшов рассказал о плане оккупантов в Бахмуте: смотрите видео
Как россияне действуют в Бахмуте
Кудряшов рассказал, что враг применяет волновые атаки и совершает обстрелы, пытаясь взять под контроль логистические сообщения.
Но пока это ему не удается,
– подчеркнул майор ВСУ.
По его словам, ситуация сейчас острая и напряженная, но находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины. Так что логистические сочетания функционируют, а Силы обороны удачно отражают атаки врага, что дается не просто так.
Воины ВСУ, добавил он, применяют маневренную оборону, чтобы не только нанести максимальное поражение врагу, но и сохранить наш личный состав.
Больше о ситуации в Бахмуте: главное
- Силы обороны продолжают отбивать атаки и штурмы оккупантов близ Бахмута, поскольку россияне все еще преследуют цель захватить город-крепость и продолжить наступление на данном направлении.
- Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы ППК "Вагнера" и прорвать оборону украинских защитников
- Известно, что на этом направлении существует этакая "магистраль жизни". О ней подробно рассказали американские журналисты. Собственно, речь идет о трассе T0504, которую можно смело назвать Highway to life (Дорогой жизни) на данном направлении ведения боевых действий.