Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что ситуация в Бахмуте сейчас острая и напряженная, но находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

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Каков план оккупантов по Бахмуту

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады напомнил, что Бахмут является крепостью в прямом смысле этого слова. Это касается как укреплений, так и защиты города.

Поэтому единственный логический план, существующий у противника, – это окружить крепость для того, чтобы без прямого боя, скажем так, лишить всех логистических сообщений,

– заявил Кудряшов.

То есть, по его словам, когда враг не может захватить крепость, то пытается осадить ее. Поэтому все основные бои ведутся за логистические сообщения.

Кудряшов рассказал о плане оккупантов в Бахмуте: смотрите видео

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Кудряшов рассказал, что враг применяет волновые атаки и совершает обстрелы, пытаясь взять под контроль логистические сообщения.

Но пока это ему не удается,

– подчеркнул майор ВСУ.

По его словам, ситуация сейчас острая и напряженная, но находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины. Так что логистические сочетания функционируют, а Силы обороны удачно отражают атаки врага, что дается не просто так.

Воины ВСУ, добавил он, применяют маневренную оборону, чтобы не только нанести максимальное поражение врагу, но и сохранить наш личный состав.

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