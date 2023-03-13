Как рассказали репортеры, в тот день было одно из тяжелых сражений за Бахмут, но военные беспокоились совсем о другом: они стремились найти участок асфальта на последней жизнеспособной дороге из населенного пункта. Им важно было починить танк Т-64 и не попасть в болото.
Смотрите также 1,5-тонная управляемая бомба УПАБ-1500В России: можно ли ее сбить и каким областям грозит
"Дорога жизни" спасает
Собственно, речь идет в этой истории о трассе T0504, которую можно смело назвать Highway to life (Дорогой жизни) на этом направлении ведения боевых действий.
Это единственная дорога, по которой мы можем эвакуировать раненых, эвакуировать погибших,
– рассказал журналистам командир 24-го ОДШБ, майор Александр Панцерный.
Вместе с тем в материале говорится, что фактически россияне ограничили доступ ко всем дорогам на Бахмутском направлении, кроме шоссе T0504.
На самом деле это не такая уж большая двухполосная трасса, соединяющая подразделения военных с юго-западной окраиной Бахмута. Однако она настолько жизненно важна, что защитники назвали ее "шоссе жизни".
Где находится дорога T0504: смотрите на карте от Google maps
Со слов самих военных ясно, что роль этой дороги заключается в поддержании обороноспособности и жизнеспособности Вооруженных Сил, ведь трасса обеспечивает перемещение боеприпасов, воды и войск на Восток.
Если мы не выполним свою работу, оборона Бахмута продлится день-два… И все люди, которые там есть, останутся там навсегда,
– рассказал один военный СМИ.
Очевидно, российские войска знают о важности дороги, ведь уже неоднократно пытались сделать невозможным передвижение по ней украинских защитников с помощью артиллерийских обстрелов.
Что происходит в Бахмуте
- Не так давно ситуацию на Бахмутском направлении комментировал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, этот город до сих пор является эпицентром боевых действий и враг сосредотачивает на этом участке лучшие подразделения ЧВК "Вагнера".
- Добавим, что битва за Бахмут расколола российские элиты, и повлекла за собой конфликт между предводителем вагнеровцев Пригожиным и минобороны России.
- Как отметили в Институте изучения войны, этот конфликт на днях достиг своего апогея и вряд ли Пригожину удастся восстановить репутацию.