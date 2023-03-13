Як розповіли репортери, у той день була одна з важких битв за Бахмут, але військові переймалися зовсім про інше: вони прагнули знайти ділянку асфальту на останній життєздатній дорозі з населеного пункта. Їм важливо було полагодити танк Т-64 та не потрапити в болото.

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"Дорога життя" рятує

Власне, йдеться в цій історії про трасу T0504, яку можна сміливо назвати Highway to life (Дорогою життя) на цьому напрямку ведення бойових дій.

Це єдина дорога, якою ми можемо евакуювати поранених, евакуювати загиблих,

– розповів журналістам командир 24-го ОДШБ, майор Олександр Панцерний.

Разом з тим в матеріалі йдеться про те, що фактично росіяни обмежили доступ до всіх доріг на Бахмутському напрямку, окрім шосе T0504.

Насправді це не така вже велика двосмугова траса, яка з'єднує підрозділи військових з південно-західною околицею Бахмута. Однак вона є настільки життєво важливою, що захисники назвали її "шосе життя".

Де розташована дорога T0504: дивіться на карті від Google maps

Зі слів самих військових зрозуміло, що роль цієї дороги полягає в підтримці обороноздатності й життєздатності Збройних Сил, адже траса забезпечує переміщення боєприпасів, води та військ на Схід.

Якщо ми не виконаємо свою роботу, оборона Бахмута триватиме день-два… І всі люди, які там є, залишаться там назавжди,

– розповів один військовий ЗМІ.

Очевидно, російські війська знають про важливість дороги, адже уже неодноразово намагалися унеможливити пересування нею українських захисників за допомогою артилерійських обстрілів.

Зверніть увагу! На цьому напрямку, як зазначили солдати, є ще одна дорога, яка відгалужується від T0504 і повертає на північний захід Бахмута. Однак вона не зовсім безпечне – себто проїзд нею є такою собі "російською рулеткою", адже розташована траса неподалік від підрозділів ворожих військ.

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