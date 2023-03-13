Як розповіли репортери, у той день була одна з важких битв за Бахмут, але військові переймалися зовсім про інше: вони прагнули знайти ділянку асфальту на останній життєздатній дорозі з населеного пункта. Їм важливо було полагодити танк Т-64 та не потрапити в болото.
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"Дорога життя" рятує
Власне, йдеться в цій історії про трасу T0504, яку можна сміливо назвати Highway to life (Дорогою життя) на цьому напрямку ведення бойових дій.
Це єдина дорога, якою ми можемо евакуювати поранених, евакуювати загиблих,
– розповів журналістам командир 24-го ОДШБ, майор Олександр Панцерний.
Разом з тим в матеріалі йдеться про те, що фактично росіяни обмежили доступ до всіх доріг на Бахмутському напрямку, окрім шосе T0504.
Насправді це не така вже велика двосмугова траса, яка з'єднує підрозділи військових з південно-західною околицею Бахмута. Однак вона є настільки життєво важливою, що захисники назвали її "шосе життя".
Де розташована дорога T0504: дивіться на карті від Google maps
Зі слів самих військових зрозуміло, що роль цієї дороги полягає в підтримці обороноздатності й життєздатності Збройних Сил, адже траса забезпечує переміщення боєприпасів, води та військ на Схід.
Якщо ми не виконаємо свою роботу, оборона Бахмута триватиме день-два… І всі люди, які там є, залишаться там назавжди,
– розповів один військовий ЗМІ.
Очевидно, російські війська знають про важливість дороги, адже уже неодноразово намагалися унеможливити пересування нею українських захисників за допомогою артилерійських обстрілів.
Що відбувається в Бахмуті
- Не так давно ситуацію на Бахмутському напрямку коментував речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. За його словами, це місто досі є епіцентром бойових дій та ворог зосереджує на цій ділянці найкращі підрозділи ПВК "Вагнера".
- Додамо, що битва за Бахмут розколола російські еліти, спричинивши конфлікт між ватажком вагнерівців Пригожиним та міноборони Росії.
- Як зазначили в Інституті вивчення війни, цей конфлікт днями досягнув свого апогею та навряд уже Пригожину вдасться відновити репутацію.