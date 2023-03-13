В ефірі новинного телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий, повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи ПВК "Вагнера" і прорвати оборону українських захисників. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також У Зеленського показали поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів

За добу біля Бахмута було 39 боєзіткнень

Череватий повідомив, що за добу 12 березня на всьому Бахмутському відтинку фронті відбувся 161 обстріл. Також за цей час біля Бахмута було 39 боєзіткнень. Він зазначив, що бувають і дні, коли продовж дня відбувається і більш ніж 50 боєзіткнень.

Бахмут і надалі є епіцентром бойових дій. Ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи "Вагнера", прорвати нашу оборону,

– сказав Череватий.

Втрати окупантів за добу

Генерал повідомив, що за останню добу біля Бахмута загинуло 239 окупантів, ще 293 були поранені. Також на цьому напрямку українські захисники підбили 2 ворожих танки Т-72 та знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса".

ЗСУ знищили під Бахмутом стільки росіян, що вистачило б на наступ на Київ

Раніше експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля Бахмута було вбито або поранено щонайменше 50 тисяч російських військових. Також окупанти втратили там мінімум 200 танків.

Він зауважив, що якби ці війська не знищили, то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ.

Чи втримає Україна Бахмут: припущення Defense Express

За словами Киричевського, військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута. За найгіршого моделювання ситуації, військам України доведеться відходити з міста після того, як деяка частина росіян буде утилізована.

Експерт підкреслив, що не варто створювати завищені очікування, що захисники України на декілька місяців стабілізували фронт і росіяни там не пройдуть, тож закликав з цим не поспішати. Проте є підстави вважати, що загарбницькі війська таки застрянуть у Бахмуті надовго, і їх "продовжать перемелювати".