В эфире новостного телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый, сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы ЧВК "Вагнера" и прорвать оборону украинских защитников. Об этом пишет 24 Канал.

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За сутки возле Бахмута было 39 боестолкновений

Череватый сообщил, что за сутки 12 марта на всем Бахмутском отрезке фронте произошел 161 обстрел. Также за это время возле Бахмута было 39 боестолкновений. Он отметил, что бывают и дни, когда в течение дня происходит и более 50 боестолкновений.

Бахмут и дальше является эпицентром боевых действий. Враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы "Вагнера", прорвать нашу оборону,

– сказал Череватый.

Потери оккупантов в сутки

Генерал сообщил, что за последние сутки возле Бахмута погибли 239 оккупантов, еще 293 были ранены. Также на этом направлении украинские защитники подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".

ВСУ уничтожили под Бахмутом столько россиян, что хватило бы на наступление на Киев

Ранее эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что за все время полномасштабного вторжения России в Украину возле Бахмута был убит или ранен по меньшей мере 50 тысяч российских военных. Также оккупанты потеряли там минимум 200 танков.

Он отметил, что если бы эти войска не уничтожили, то россияне могли бы использовать их для повторного наступления на Киев.

Удержит ли Украина Бахмут: предположение Defense Express

По словам Киричевского, военно-политическое руководство Украины не намерено допустить продвижение россиян дальше Бахмута. При худшем моделировании ситуации, войскам Украины придется уходить из города после того, как некоторая часть россиян будет утилизирована.

Эксперт подчеркнул, что не стоит создавать завышенные ожидания, что защитники Украины на несколько месяцев стабилизировали фронт и россияне там не пройдут, поэтому призвал с этим не торопиться. Однако есть основания полагать, что захватнические войска все же застрянут в Бахмуте надолго, и их "продолжат перемалывать".