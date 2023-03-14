Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, наши защитники достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, которое крайне важно.
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В Бахмуте идут бои в упор
Майор ВСУ рассказал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой нашими защитниками.
По его словам, ежедневно проходят не только "артиллерийский пинг-понг", то есть враг не только обменивается с Силами обороны артиллерийскими снарядами по переднему краю и логистическим сообщениям, но также идут пехотные бои.
Дистанция этих пехотных боев от 5 до 50 метров, то есть бои идут в упор,
– сказал Кудряшов.
Поэтому, заметил он, ситуация там достаточно мобильная и активная. В один момент ВСУ маневрируют и отходят на более удачные позиции, а в следующий уже запрыгивают в окопы, где сидят оккупанты, и восстанавливают утраченные позиции.
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Поэтому, отметил Кудряшов, наши бойцы достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, потому что оно крайне важно. Это дается им очень высокой ценой, но приказ о защите Бахмута продолжает выполняться.
Оборона Бахмута: что известно
- Бахмут долгое время остается самой горячей точкой на фронте. На захват города-крепости оккупанты бросают огромные силы, которые стремительно там же гибнут. Как рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевски, такого количества группировок россиян хватило бы на стратегическую наступательную операцию.
- Украинские силы обороны, в том числе пограничники, устроили для россиян засаду. Когда наступила тьма, защитники устроили "сюрприз" для штурмовиков оккупантов. Снайперы-пограничники обезвредили 6 захватчиков.
- Несмотря на огромные потери, российские захватчики не оставляют попыток захватить город-крепость. Штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают сразу из нескольких направлений. Украинские воины продолжают героически удерживать оборону и отбивать атаки врага.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы даже представить себе не могут, какая будет польза от обороны Бахмута уже в обозримом будущем. Ведь каждый день там ликвидируют огромное количество оккупантов.