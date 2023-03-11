Пограничное подразделение Луганского отряда вело позиционное сражение с российскими силами в районе одного из промышленных предприятий.

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Штурмы окупантов

Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Однако россияне намеревались продолжать наступление, поэтому закрепились в одном из цехов. Дальше захватчики накапливали силы.

Пограничники нанесли контрудар, чтобы уничтожить очаг оккупантов. Наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению. Группа наземных разведчиков пошла на прорыв и ликвидировала вагнеровцев.

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Устроили засаду

Чтобы поразить резервы россиян, пограничники обустроили засаду. Когда наступила тьма, защитники устроили "сюрприз" для штурмовиков окупантов. Снайперы-пограничники обезвредили 6 окупантов.

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