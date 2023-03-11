Пограничное подразделение Луганского отряда вело позиционное сражение с российскими силами в районе одного из промышленных предприятий.
Кстати говоря По колено в грязи и под обстрелами: украинские бойцы показали, как спасают собратьев в Бахмуте
Штурмы окупантов
Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Однако россияне намеревались продолжать наступление, поэтому закрепились в одном из цехов. Дальше захватчики накапливали силы.
Пограничники нанесли контрудар, чтобы уничтожить очаг оккупантов. Наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению. Группа наземных разведчиков пошла на прорыв и ликвидировала вагнеровцев.
Бои в промзоне Бахмута: видео
Устроили засаду
Чтобы поразить резервы россиян, пограничники обустроили засаду. Когда наступила тьма, защитники устроили "сюрприз" для штурмовиков окупантов. Снайперы-пограничники обезвредили 6 окупантов.
Какая ситуация в Бахмуте
- В оборону Бахмута привлекли силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.
- В Сухопутных войсках подчеркнули, что необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
- В Минобороны Великобритании сообщили, что ПИК "Вагнера" за 4 дня взяли под контроль большинство восточной части Бахмута. Теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутко.