Прикордонний підрозділ Луганського загону вів позиційний бій з російськими силами в районі одного з промислових підприємств.
До речі По коліна в багнюці і під обстрілами: українські бійці показали, як рятують побратимів у Бахмуті
Штурми окупантів
Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Однак росіяни мали намір продовжувати наступ, тому закріпились в одному з цехів. Далі загарбники накопичували сили.
Прикордонники завдали контрудару, аби знищити осередок окупантів. Наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. Група наземних розвідників пішла на прорив та ліквідувала вагнерівців.
Бої у промзоні Бахмута: відео
Влаштували засідку
Щоб вразити резерви росіян, прикордонники облаштували засідку. Коли наступила темрява, оборонці влаштували "сюрприз" для штурмовиків окупантів. Снайпери-прикордонники знешкодили 6 окупантів.
Яка ситуація у Бахмуті
- До оборони Бахмута залучили сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.
- У Сухопутніх військах наголосили, що необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.
- У Міноборони Великої Британії повідомили, що ПВК "Вагнера" за 4 дні взяли під контроль більшість східної частини Бахмута. Тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.