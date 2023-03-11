Военные Территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как проходит эвакуация раненого бойца в Бахмуте.
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Эвакуация раненого бойца
"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами - так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении
Бойцы опубликовали видео, на котором кадры из дрона и камеры на шлеме бойца. Военные вынуждены идти через настоящее болото и со взрывами рядом, чтобы спасти своего собратья.
Как военные эвакуируют раненых в Бахмуте: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте.
- Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не позволяют противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.
- Он отметил, что необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами. Командующий постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по содержанию Бахмута под украинским контролем.
- В Минобороны Британии сообщили, что ПИК "Вагнера" за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут. Теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.
- Там отмечают, что ВСУ продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200 – 800 метров между застроенными районами".