Це в інтерв’ю 24 Каналу обговорив секретар РНБО Олексій Данілов. Чиновник закликав увесь цивілізований світ звернути увагу на цю проблему. Раніше повідомлялося про те, яких заходів вживає українська влада.

Дивіться також Данілов пояснив, чому Україна досі не ратифікувала Римський статут

Били палками

24 Канал протранслював уривок інтерв’ю з одним хлопцем, який розповів про ставлення росіян. За його словами, дітям доводилося втікати, аби купити нормальну їжу. Окупанти били палками тих неповнолітніх, які підтримували Україну. Залякували інтернатом та переконували, що діти нікому не потрібні.

В мене руки трусяться, коли я почув – їх (росіян – 24 Канал) душити треба. Знищувати всіх мерзотників, які вдерлися сюди,

– емоційно відреагував секретар РНБО.

Олексій Данілов про злочини окупантів: дивитись відео

Світ має побачити злочини

Безперечно, світова спільнота має відреагувати на подібні речі, а не заплющувати очі, впевнений Данілов. Це стосується безпосередньо ООН, яка нещодавно заявила, що не бачить геноциду на території України з боку Росії.

"Якщо воно продовжуватиметься, то світ знаходитиметься вкрай небезпечному стані. Право сили не має бути на першому місці. Людина первинна в будь-якому цивілізованому суспільстві. І повага та ставлення до неї мають бути відповідні. А в який спосіб росіяни рятували наших дітей – це ж катівня, а не спасіння", – наголосив чиновник.

Росія викрадає дітей: головне