У вівторок, 21 березня, український омбудсмен Дмитро Лубінець констатував, що додому повернулися аж 15 дітей. За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку повномасштабної війни.

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Київ працює над тим, аби повернути усіх депортованих

Як зазначив уповноважений з прав людини, українська влада робить усе можливе для того, щоб на території ворожої держави не залишилось депортованих наших громадян.

Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей,

– написав Лубінець.

Разом з тим він нагадав, що в разі порушення прав, зокрема, незаконного переміщення чи депортації, можна звернутися до Офісу Омбудсмана.

Контакти Офісу Омбудсмана: Адреса: вулиця Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008;

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua;

Гаряча лінія: 0 800 501 720;

Телефон: 044 299 74 08.

Додамо, що існує також можливість для батьків надіслати звернення, якщо вони не знають, де їхня дитина, або ж її викрали, депортували чи примусово перемістили. Зробити це можна на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік" за посиланням.





Як Росія краде українських дітей з окупованих територій / Картинка 24 Каналу

Усі винні будуть покарані: насамперед Путін

Слід до цієї теми згадати, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії через його ймовірну причетність до викрадення окупантами українських дітей.

Власне, очевидно, що загарбники просто-таки не змогли б викрадати дітей, якби на це не було відповідної вказівки від керівництва ворожої держави.

Однак зауважимо: це рішення не означає, що стовідсотково найближчими місяцями Путін разом з уповноваженою з прав дітей Марією Львовою-Бєловою відправиться за ґрати, адже потрібно його перш за все зловити. Заарештувати главу ворожої держави можуть лише на території тих країн, які ратифікували Римський статут.

На території яких держав можуть заарештувати Путіна / інфографіка 24 Каналу