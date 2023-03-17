Про це 24 Каналу розповів голова Українського інституту національної пам'яті у 2014 – 2019 роках Володимир В'ятрович. Він повідомив, що розробляється можливість введення в правове поле такого поняття як "рашизм".

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На пресконференції голова комісії ООН з розслідування злочинів Росії Ерік Носе заявив, що наразі в Україні не знайдено доказів скоєння Росією геноциду. Однак 18 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконні дії щодо депортації українських дітей. Нагадаємо, що депортація дітей з окупованих територій власне і є ознакою геноциду.

Рішення ООН

В’ятрович наголосив, що висновок комісії ООН з розслідування злочинів Росії є проміжним, хоча і ознаменував неправильний вектор. За його словами, після початку повномасштабної війни в Україні ООН значною мірою дискредитує себе, адже "не здатна дати раду з державою-агресором і періодично стає майданчиком для оголошення абсолютно антидемократичних тез з боку самої Росії".

Є достатньо підстав, щоб говорити про геноцид. Мовиться і про фізичне знищення українців за те, що вони є українцями, про забирання дітей з національної спільноти і спроби перевиховати їх, мовиться про масові депортації та знищення зразків національної культури. Це все є елементами геноциду і це все ми бачимо на українській території,

– наголосив мовець.

Він зауважив, що парламенти окремих країн визнають дії Росії такими, що спрямовані на геноцид. Це перший крок до визнання цього міжнародною спільнотою.

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Поняття "рашизму"

За словами В'ятровича, з одного боку ООН – дуже обережна структура, з іншого – там залишаються російські впливи.

Перший крок був неправильним, але експерт переконаний, що Україна має продовжувати робити серйозну дипломатичну роботу щодо визнання дій Росії геноцидом. Мовиться про постанови зі зверненням українців до світу щодо засудження "рашизму" як практики Кремля.

В контексті геноциду важливо показати, що мова не про окремі вбивства, воєнні злочини, мова про реалізацію певної ідеологічної програми,

– наголосив експерт.

Він повідомив, що зараз українські парламентарі намагаються поширити поняття "рашизму" зі сфери експертної дискусії в політико-правове поле, зокрема й міжнародне.

Щодо визнання дій Росії геноцидом робота тільки починається, паралельно відбувається розслідування. В'ятрович переконаний, що є всі шанси довести факт геноциду на міжнародному рівні.

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