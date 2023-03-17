У п'ятницю, 17 березня стало відомо, що палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Путіна. На це відреагував глава ОП Андрій Єрмак.

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"Це лише початок"

За словами очільник Офісу Президента відповідне рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що в Нідерландах, є лише початком. Очевидно, що рано чи пізно, однак глава терористичної держави відповість за всі злочини російських окупантів в Україні.

Палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок,

– написав Єрмак.

Разом з тим народна депутатка від "Слуг народу" та голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева в ефірі національного телемарафону констатувала, що Росія не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак це не стане на заваді до того, аби Путіна притягнули до відповідальності.

Зокрема, народна обраниця зазначила, що, на її думку, для президента ворожої держави може бути проблематично навіть поїхати, скажімо, в Індонезію, адже його там можуть фізично затримати.

Що сказав Кулеба