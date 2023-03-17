В пятницу, 17 марта, стало известно, что палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест Путина. На это отреагировал глава ОП Андрей Ермак.
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"Это только начало"
По словам главы Офиса Президента, соответствующее решение Международного уголовного суда в Гааге в Нидерландах является лишь началом. Очевидно, что рано или поздно, однако глава террористического государства ответит за все преступления российских оккупантов в Украине.
Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Путина. Это только начало,
– написал Ермак.
Вместе с тем народный депутат от "Слуг народа" и председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева в эфире национального телемарафона констатировала, что Россия не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, однако это не помешает тому, чтобы Путина привлекли к ответственности.
В частности, народная избранница отметила, что, по ее мнению, для президента враждебного государства может быть проблематично даже приехать, скажем, в Индонезию, ведь там его могут физически задержать.
Что сказал Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что справедливость вскоре восторжествует. Собственно, руководство российского государства ответит за все преступления против украинцев, в частности, за кражи наших детей.
Колеса справедливости крутятся: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за принудительное перемещение украинских детей. Международные преступники будут отвечать за кражи детей и другие международные преступления,
– написал глава МИД.
Отметим напоследок, что Мария Львова-Белова – уполномоченная при Президенте России по правам ребенка. Как известно, она причастна к похищению украинского ребенка из Мариуполя.
Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала