Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского института национальной памяти в 2014 – 2019 годах Владимир Вятрович. Он сообщил, что разрабатывается возможность введения в правовое поле такого понятия как "рашизм".

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На пресс-конференции глава комиссии ООН по расследованию преступлений России Эрик Носе заявил, что сейчас в Украине не найдено доказательств совершения Россией геноцида. Однако 18 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконные действия по депортации украинских детей. Напомним, что депортация детей с оккупированных территорий и является признаком геноцида.

Решение ООН

Вятрович подчеркнул, что заключение комиссии ООН по расследованию преступлений России промежуточно, хотя и ознаменовало неправильный вектор. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине ООН в значительной степени дискредитирует себя, ведь "не способна справиться с государством-агрессором и периодически становится площадкой для объявления абсолютно антидемократических тезисов со стороны самой России".

Есть достаточно оснований говорить о геноциде. Речь идет и о физическом уничтожении украинцев за то, что они украинцы, о забирании детей из национального сообщества и попытках перевоспитать их, говорится о массовых депортациях и уничтожении образцов национальной культуры. Это все элементы геноцида и это все мы видим на украинской территории,

– подчеркнул говорящий.

Он отметил, что парламенты отдельных стран признают действия России направленными на геноцид. Это первый шаг к признанию этого международного сообщества.

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Понятие "рашизма"

По словам Вятровича, с одной стороны ООН – очень осторожная структура, с другой – там остаются российские влияния.

Первый шаг был неправильным, но эксперт убежден, что Украина должна продолжать делать серьезную дипломатическую работу по признанию действий России геноцидом. Речь идет о постановлениях с обращением украинцев к миру по поводу осуждения "рашизма" как практики Кремля.

В контексте геноцида важно показать, что речь не об отдельных убийствах, военных преступлениях, речь о реализации определенной идеологической программы,

– подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что сейчас украинские парламентарии пытаются распространить понятие "рашизма" из сферы экспертной дискуссии в политико-правовое поле, в том числе международное.

Относительно признания действий России геноцидом работа только начинается, параллельно проходит расследование. Вятрович убежден, что есть все шансы доказать факт геноцида на международном уровне.

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