В эфире новостного телемарафона Михаил Подоляк заявил, что ООН пропитана российскими деньгами. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Должны поставить эту нацию на место, – Подоляк сказал, что ждет россиян после поражения в войне

Справка. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, действующая под руководством ООН, не увидела доказательств геноцида украинцев. Глава комиссии Эрик Месе заявил The Guardian, что они "не обнаружили геноцида на территории Украины" Но, по его словам, "есть некоторые аспекты, которые могут повлечь вопрос" о возможном геноциде. Это при том, что в своем же отчете ООН упоминает о том, как россияне пытали мужчину за украинский язык.

У Зеленского отреагировали на слова главы комиссии ООН

Михаил Подоляк заявил, что не удивлен поведением ООН. Ведь какую объективность можно ожидать от организации, если заместитель генсека ООН – генерал-лейтенант спецслужб России Владимир Воронков, отвечающий за направление "борьбы с терроризмом".

Мы с вами понимаем, что такое международные институты. К сожалению, они проникнуты российскими деньгами, российским влиянием и часто выступают неформальными лоббистами России или пробуют замаскировать преступления, совершаемые Россией,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что это касается не только ООН, но и других международных организаций. После победы Украины нужно будет добиваться их переформатирования.

При этом Подоляк подчеркнул, что геноцид и военные преступления российских военных зафиксированы – очень много доказательств в рамках уголовных дел. Потому нужно будет дождаться Международного уголовного суда или специального трибунала.

Хоть что-то: ООН признала военные преступления россиян

В отчете Комиссии ООН, опубликованном 16 марта 2023 года, отмечено, что российские власти совершили широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в разных регионах Украины. И многие из этих нарушений являются военными преступлениями.



В частности, атаки на гражданских жителей и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Комиссия рекомендует расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности либо на национальном, либо на международном уровне. Она призывает к всеобъемлющему подходу к ответственности, включающему как уголовную ответственность, так и право жертв на установление истины, возмещение ущерба и неповторение,

– говорится в сообщении.

Для подготовки доклада Комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросил 348 женщин и 247 мужчин. Следователи Комиссии проинспектировали места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомившись с большим количеством документов и докладов. "Комиссию поразили масштабы разрушений, которые она увидела во время своих визитов", – говорится в пресс-релизе.