В ефірі новинного телемарафону Михайло Подоляк заявив, що ООН – просякнута російськими грошима. Про це пише 24 Канал.

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Довідка. Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не побачила доказів геноциду українців. Голова комісії Ерік Месе заявив The Guardian, що вони "не виявили геноциду на території України". Але, за його словами, "є деякі аспекти, які можуть спричинити питання" про можливий геноцид. Це при тому, що у своєму ж звіті ООН згадує про те, як росіяни катували чоловіка за українську мову.

У Зеленського відреагували на слова глави комісії ООН

Михайло Подоляк заявив, що не здивований поведінкою ООН. Адже якої об'єктивності можна очікувати від організації, якщо заступник генсеку ООН – генерал-лейтенант спецслужб Росії Володимир Воронков, який відповідає за напрямок "боротьби з тероризмом".

Ми з вами розуміємо що таке міжнародні інституції. На жаль, вони просякнуті російськими грошима, російським впливом і часто виступають неформальними лобістами Росії чи пробують замаскувати злочини, які скоює Росія,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що це стосується не лише ООН, а й інших міжнародних організацій. Після перемоги України потрібно буде домагатися їхнього переформатування.

При цьому Подоляк підкреслив, що геноцид та воєнні злочини російських військових зафіксовані – є дуже багато доказів в рамках кримінальних справ. Тому потрібно буде дочекатися Міжнародного кримінального суду чи спеціального трибуналу.

Хоч щось: ООН визнала воєнні злочини росіян

У звіті Комісії ООН, яке опублікували 16 березня 2023 року, зазначено, що російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних регіонах України. І багато з цих порушень є воєнними злочинами.



Зокрема атаки на цивільних жителів та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення та злочини та притягувати винних до відповідальності або на національному, або на міжнародному рівні. Вона закликає до всеосяжного підходу до відповідальності, який включає як кримінальну відповідальність, так і право жертв на встановлення істини, відшкодування збитків та неповторення,

– мовиться у повідомленні.

Для підготовки доповіді Комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала 348 жінок та 247 чоловіків. Слідчі Комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою та тортур, а також залишки зброї, ознайомившись із великою кількістю документів та доповідей. "Комісію вразили масштаби руйнувань, які вона побачила під час своїх візитів", – мовиться в пресрелізі.