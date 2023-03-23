Ратифікацією Римського статуту мають займатися депутати Верховної Ради / Колаж 24 Каналу
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Тепер країни, які ратифікували Римський статут МКС, мають заарештувати очільника Кремля, якщо він приїде до цих держав. Проте Україна Римський статут досі не ратифікувала.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пояснив 24 Каналу, чому це досі не відбулося. Раніше повідомлялось, що Угорщина, яка ратифікувала Римський статут, не планує затримувати Путіна, якщо він приїде до країни.
Секретар Радбезу пояснив, що ратифікацією Римського статуту мають займатися депутати Верховної Ради.
Проте існують певні обставини, що завадили цьому процесу.
Оскільки з 2014 року на території України відбуваються військові дій, існували певні застереження, чи будуть ті, чи інші воїни підпадати під дії Римського статуту, – зазначив він.
Олексій Данілов пояснив, чому Україна не ратифікувала Римський статут: дивіться відео
Співрозмовник наголосив, що наразі з цим питанням розбираються.
"Ми, як цивілізована країна, будемо присутні у всіх міжнародних інституціях. Більш того, я впевнений, що ми будемо в НАТО, в Європейському Союзі. Ми будемо у тих альянсах, які будуть йти на користь нашій країні", – наголосив Олексій Данілов.