Про це на слуханнях комітету з питань бюджетних асигнувань Сенату США заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Він вважає, що країни Європи повинні видати Путіна Міжнародному кримінальному суду.

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Якщо Путін поїде в Європу, його мають видати суду в Гаазі

Блінкен заявив, що країни-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна.

Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – 24 Канал) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання,

– відповів держсекретар на запитання, чи повинні в Європі затримати кремлівського диктатора, якщо він вирішить туди поїхати.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, чи чекала б Путіна та сама доля, якби він приїхав до США.

"Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати", – пояснив Блінкен.

Держсекретар підсумував, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.

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У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що Путіну може загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом, якщо він поїде до Бразилії.

"Будь-хто, коли їде до країни, яка є членом МКС, може стикнутись з проблемами, я в цьому не сумніваюся", – зауважив міністр.

Попри те, що очільник МЗС допустив арешт Путіна в Бразилії, він зазначив, що офіційної позиції щодо цього питання поки немає.

За словами Вієйри, його країна поважає і дотримується правил МКС, а також засуджує вторгнення Росії до України.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.