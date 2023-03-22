Об этом на слушаниях комитета по бюджетным ассигнованиям Сената США заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Он считает, что страны Европы должны выдать Путина Международному уголовному суду.

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Если Путин поедет в Европу, его должны выдать суду в Гааге

Блинкен заявил, что страны-подписанты Римского устава должны исполнить ордер на арест Путина.

Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – 24 Канал) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства,

– ответил госсекретарь на вопрос, должны ли в Европе задержать кремлевского диктатора, если он решит поехать туда.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, ожидала ли бы Путина та же участь, если бы он приехал в США.

"Не могу говорить наперед, потому что, очевидно, нужно рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать", – пояснил Блинкен.

Госсекретарь подытожил, что Путин вряд ли планирует приехать в США в ближайшее время.

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В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что Путину может угрожать арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом, если он отправится в Бразилию.

"Кто угодно, когда едет в страну, которая является членом МУС, может столкнуться с проблемами, я в этом не сомневаюсь", – отметил министр.

Несмотря на то, что глава МИД допустил арест Путина в Бразилии, он отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет.

По словам Виейры, его страна уважает и соблюдает правила МУС, а также осуждает вторжение России в Украину.

Обратите внимание! Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.