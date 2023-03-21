Также новую помощь прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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В России бесятся из-за новой помощи для Украины

Путин прокомментировал инициативу Британии о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном.

Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом,

– заявил кремлевский диктатор.

В свою очередь, Шойгу язвительно отметил, что до ядерного столкновения остается "все меньше и меньше ступеней". По его словам, поставки Украине снарядов с обедненным ураном заставят Россию "серьезно задуматься над тем, чем Москва может ответить".

Также глава российского минобороны начал пугать военных. Якобы применение таких снарядов сказывается на здоровье использующих их солдат.

"Любая война заканчивается миром", – цинично ответил Шойгу на вопрос о прогнозах относительно завершения вторжения, которое начала Россия.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров добавил, что его не удивляет такое развитие событий. Однако, по словам путинского приспешника, нет никаких сомнений, что это "плохо закончится" для Британии.

"Этим Лондон продемонстрирует готовность идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права", – считает Лавров.

Его подчиненная Мария Захарова заговорила о "югославском сценарии".

"Эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у людей на этих землях. Жертвами станут только те, против кого это все будет применено. Когда проснутся в Украине?", – пугает пресс-секретарь МИД страны-террориста.

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Британия передаст Украине бронебойные снаряды

Заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди рассказала о новой помощи для Украины.

Кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы предоставим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран,

– отметила Голди.

По ее словам, эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.