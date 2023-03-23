Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил 24 Каналу, почему это до сих пор не произошло. Ранее сообщалось, что Венгрия, ратифицировавшая Римский устав, не планирует задерживать Путина, если он приедет в страну

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Существуют определенные обстоятельства

Секретарь Совбеза пояснил, что ратификацией Римского устава должны заниматься депутаты Верховной Рады.

Однако существуют определенные обстоятельства, помешавшие этому процессу.

Поскольку с 2014 года на территории Украины происходят военные действия, существовали определенные оговорки, будут ли те или иные воины подпадать под действия Римского устава,

– отметил он.

Алексей Данилов объяснил, почему Украина не ратифицировала Римский устав: смотрите видео

Собеседник подчеркнул, что сейчас с этим вопросом разбираются.

"Мы как цивилизованная страна будем присутствовать во всех международных институтах. Более того, я уверен, что мы будем в НАТО, в Европейском Союзе. Мы будем в тех альянсах, которые будут идти на пользу нашей стране", - подчеркнул Алексей Данилов.

Обратите внимание! Римский устав Международного Уголовного Суда – это международный договор, который подписали 137 стран, а ратифицировали – 123. Украина подписала устав в январе 2000 года, однако до сих пор не ратифицировала. Римский устав устанавливает четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные и преступления агрессии. Как только государство становится участником Римского устава, оно принимает юрисдикцию Суда относительно прописанных преступлений.

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