Такое мнение в эфире 24 Канала выразил американский политолог Рамис Юнус. По его словам, получение ордера на арест – это серьезная пощечина и удар по имиджу Путина.
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Арестуют ли Путина
Юнус отметил, что ордер на арест российского диктатора не должен никого удивлять, ведь в последние несколько месяцев все к этому шло. По мнению политолога, это событие имело эффект "разорвавшейся бомбы".
Последний раз такое решение принимали в отношении Слободяна Милошевича (бывший президент Югославии – 24 Канал). Россия – постоянный член Совбеза, имеет больше ядерного оружия, чем у Китая и США вместе взятых. В этом случае МКС принимает такое решение. Это политическая пощечина и удар по имиджу президента России,
– считает он.
Политолог из США подчеркнул, что это важное политическое решение, но пока Путина никто не арестует. Диктатор точно не поедет в те 123 страны, где его могут задержать. Он не рискует ездить даже в Белорусь и Иран.
Рамис Юнус отметил, что сейчас есть несколько вариантов, как может сложиться судьба Путина. По его мнению все зависит от того, как закончится война в Украине.
Юнус об ордере на арест Путина: смотрите видео
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Кроме Путина, палата досудебного производства выдала ордер на арест Марии Алексеевны Львово-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка. Ордеры издали на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.
- Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В суде подчеркнули, что есть достаточно оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации. Это нанесло ущерб украинским детям.
- Отдельно отметили, что ордера на арест тайны – для защиты потерпевших и свидетелей, а также с целью обеспечения расследования. Однако депортация происходит до сих пор, поэтому требуется проинформированность общественности. В Палате добавили, что это может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.