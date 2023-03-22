Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. По его словам, МКС в Гааге предоставил нашему политическому и экономическому фронту очень мощный инструмент.

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Дети – это святое

По его словам, ответственность за эти преступления – похищение украинских детей, в которых обвиняют Путина и Львову-Белову, будут распространяться и на других чиновников страны-агрессора, которые занимались, в частности, расселением украинских детей в России.

МКС в Гааге не зря выбрал именно такую статью для обвинения Путина, потому что она будет резонировать в сердце каждого человека, ведь дети – это святое,

– считает предприниматель.

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Он рассказал, что на прошлой неделе, когда велись разговоры со сторонниками Путина в Германии и Австрии, когда им задавали вопрос "а у вас есть дети или внуки?", люди ломались на этом.

Денис Довгополый отметил, что поддержка россиян будет падать в мире, потому что обвинения против Путина и Львовой-Беловой не могут быть ни в коем случае приняты в любом обществе, даже в диком.

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