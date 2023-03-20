Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, давно не секрет, что у главы Кремля есть двойники.
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"Двойники должны отвечать, как и оригинал"
Жданов убежден, что эти лица должны отвечать за военные преступления, равно как и оригинал.
Нельзя быть уверенным, кто подписывал то или иное распоряжение – сам Путин или двойник. Поэтому, если эти люди согласились играть роль диктатора, то они должны нести такую же полную уголовную ответственность, как и Путин,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что двойникам Путина не стоит рассчитывать на смягчение наказания в будущем.
Олег Жданов рассказал об ответственности двойников Путина: смотрите видео
Двойники Путина переигрывают
Жданов отметил, что двойники активно вживаются в роль Путина, а иногда даже переигрывают. К примеру, по словам военного эксперта, вероятно, именно копия диктатора ездила 14 марта в Бурятию.
Ведь поведение Путина во время визита на авиазавод в Улан-Удэ было совсем нетипичным для него.
Двойник там разошелся, начал махать руками. У настоящего Путина руки не поднимаются, одна из них едва двигается. А этот – жестикулировал, улыбался, шутил, не кашлял,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что поскольку двойники добровольно соглашаются "делить" с Путиным власть, то и ответственность между ними должна быть одна на всех.
Государственная тайна России
Военный эксперт отметил, что в случае с двойниками Путина есть одна проблема – очень сложно установить их личности. В частности, это почти невозможно сделать по отпечаткам пальцев и ДНК.
Федеральная служба охраны и личная охрана Путина за этим капитально следят. Тема двойников и ДНК Путина является величайшей государственной тайной России,
– рассказал Жданов.
Он напомнил, что во время заграничных визитов Путин даже в туалет ходит с несколькими охранниками. Задача одного из "спецназовцев" – забирать экскременты диктатора, которые затем везут в Россию
"Мы смеемся над этим, но на самом деле это не шутки. Это делается для того, чтобы Путин не оставлял никаких следов и нельзя было взять ДНК", – объяснил военный эксперт.
Путин касается стола только в своем кабинете
Жданов добавил, что строгие правила действуют и для двойников Путина. В частности, они во время выездов ни к чему не касаются руками. А если вдруг за что-нибудь случайно схватятся, то охрана не пустит туда никого постороннего, пока все не продезинфицируют и не сотрут отпечатки пальцев.
Как рассказал военный эксперт, показательная история произошла зимой, когда диктатор возлагал цветы к могиле Неизвестного солдата.
Путин положил розы и не успел отойти, как охранник прибежал и забрал букет. Все потому, что глава Кремля держал цветы рукой не в перчатке. С этих цветов можно было снять ДНК Путина,
– отметил Жданов.
Он добавил, что диктатор смело хватается за стол только в своем кабинете. Ведь Путин понимает, что оттуда никто ничего не вынесет – ни отпечатков пальцев, ни образцов ДНК.
ДНК может раскрыть состояние здоровья Путина
По словам Жданова, Кремль установил сверхжесткий контроль за такими моментами. Следовательно, выследить двойников Путина – очень сложная задача.
Вероятно, западные разведки и знают, где реальный Путин, а где двойник, и давно уже взяли ДНК. Однако эту тайну в России берегут, как зеницу ока,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что ДНК Путина скрывают настолько тщательно еще и потому, что по нему можно было бы узнать много параметров касательно состояния здоровья главы Кремля. А российский диктатор очень не хочет обнародовать такую информацию.
Двойники Путина: коротко
- 18 марта Владимир Путин побывал во временно оккупированном Крыму, а ночью 19 марта приезжал в Мариуполь. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов убежден, что эти визиты совершил не подлинный диктатор, а его двойник.
- В то же время политический психолог Валентин Ким считает, что никаких двойников Владимира Путина не существует. По словам Кима, двойник мог бы представлять угрозу диктатору. Ведь если элиты догадаются, что Путин не настоящий, могут убрать самого диктатора и руководить двойником.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что российский диктатор начинает отвергать идею отправлять в публичное пространство своих двойников. Сейчас Путин может использовать голограммы.