Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, давно не секрет, что у главы Кремля есть двойники.

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"Двойники должны отвечать, как и оригинал"

Жданов убежден, что эти лица должны отвечать за военные преступления, равно как и оригинал.

Нельзя быть уверенным, кто подписывал то или иное распоряжение – сам Путин или двойник. Поэтому, если эти люди согласились играть роль диктатора, то они должны нести такую же полную уголовную ответственность, как и Путин,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что двойникам Путина не стоит рассчитывать на смягчение наказания в будущем.

Олег Жданов рассказал об ответственности двойников Путина: смотрите видео

Двойники Путина переигрывают

Жданов отметил, что двойники активно вживаются в роль Путина, а иногда даже переигрывают. К примеру, по словам военного эксперта, вероятно, именно копия диктатора ездила 14 марта в Бурятию.

Ведь поведение Путина во время визита на авиазавод в Улан-Удэ было совсем нетипичным для него.

Двойник там разошелся, начал махать руками. У настоящего Путина руки не поднимаются, одна из них едва двигается. А этот – жестикулировал, улыбался, шутил, не кашлял,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что поскольку двойники добровольно соглашаются "делить" с Путиным власть, то и ответственность между ними должна быть одна на всех.

Государственная тайна России

Военный эксперт отметил, что в случае с двойниками Путина есть одна проблема – очень сложно установить их личности. В частности, это почти невозможно сделать по отпечаткам пальцев и ДНК.

Федеральная служба охраны и личная охрана Путина за этим капитально следят. Тема двойников и ДНК Путина является величайшей государственной тайной России,

– рассказал Жданов.

Он напомнил, что во время заграничных визитов Путин даже в туалет ходит с несколькими охранниками. Задача одного из "спецназовцев" – забирать экскременты диктатора, которые затем везут в Россию

"Мы смеемся над этим, но на самом деле это не шутки. Это делается для того, чтобы Путин не оставлял никаких следов и нельзя было взять ДНК", – объяснил военный эксперт.

Путин касается стола только в своем кабинете

Жданов добавил, что строгие правила действуют и для двойников Путина. В частности, они во время выездов ни к чему не касаются руками. А если вдруг за что-нибудь случайно схватятся, то охрана не пустит туда никого постороннего, пока все не продезинфицируют и не сотрут отпечатки пальцев.

Как рассказал военный эксперт, показательная история произошла зимой, когда диктатор возлагал цветы к могиле Неизвестного солдата.

Путин положил розы и не успел отойти, как охранник прибежал и забрал букет. Все потому, что глава Кремля держал цветы рукой не в перчатке. С этих цветов можно было снять ДНК Путина,

– отметил Жданов.

Он добавил, что диктатор смело хватается за стол только в своем кабинете. Ведь Путин понимает, что оттуда никто ничего не вынесет – ни отпечатков пальцев, ни образцов ДНК.

ДНК может раскрыть состояние здоровья Путина

По словам Жданова, Кремль установил сверхжесткий контроль за такими моментами. Следовательно, выследить двойников Путина – очень сложная задача.

Вероятно, западные разведки и знают, где реальный Путин, а где двойник, и давно уже взяли ДНК. Однако эту тайну в России берегут, как зеницу ока,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что ДНК Путина скрывают настолько тщательно еще и потому, что по нему можно было бы узнать много параметров касательно состояния здоровья главы Кремля. А российский диктатор очень не хочет обнародовать такую информацию.

Двойники Путина: коротко