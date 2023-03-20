Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, давно не таємниця, що у глави Кремля є двійники.

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"Двійники мають відповідати, як і оригінал"

Жданов переконаний, що ці особи мають відповідати за воєнні злочини, так само як і оригінал.

Не можна бути впевненим, хто підписував те чи інше розпорядження – сам Путін, чи двійник. Тому якщо ці люди погодилися грати роль диктатора, то вони мають нести таку ж повну кримінальну відповідальність, як і Путін,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що двійникам Путіна не варто розраховувати на пом'якшення покарання у майбутньому.

Олег Жданов розповів про відповідальність двійників Путіна: дивіться відео

Двійники Путіна переграють

Жданов зауважив, що двійники активно вживаються у роль Путіна, а іноді навіть переграють. Наприклад, за словами військового експерта, ймовірно, саме копія диктатора їздила 14 березня у Бурятію.

Адже поведінка Путіна під час візиту на авіазавод в Улан-Уде була зовсім нетиповою для нього.

Двійник там розійшовся, почав махати руками. У справжнього Путіна руки не підіймаються, одна з них ледь-ледь рухається. А цей – жестикулював, усміхався, жартував, не кашляв,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що оскільки двійники добровільно погоджуються "ділити" з Путіним владу, то й відповідальність між ними має бути одна на всіх.

Державна таємниця Росії

Військовий експерт зазначив, що у випадку з двійниками Путіна є одна проблема – дуже важко встановити їхні особи. Зокрема, це майже неможливо зробити за відбитками пальців та ДНК.

Федеральна служба охорони та особиста охорона Путіна за цим капітально стежать. Тема двійників та ДНК Путіна є найбільшою державною таємницею Росії,

– розповів Жданов.

Він нагадав, що під час закордонних візитів Путін навіть у туалет ходить з кількома охоронцями. Завдання одного зі "спецпризначенців" – забирати екскременти диктатора, які потім везуть у Росію.

"Ми сміємося з цього, але насправді це не жарти. Це робиться для того, щоб Путін не залишав ніяких слідів і не можна було взяти ДНК", – пояснив військовий експерт.

Путін торкається стола лише у своєму кабінеті

Жданов додав, що суворі правила діють і для двійників Путіна. Зокрема, вони під час виїздів ні до чого не торкаються руками. А якщо раптом за щось випадково схопляться, то охорона не пустить туди нікого стороннього, поки все не продезінфікують і не зітруть відбитки пальців.

Як розповів військовий експерт, показова історія сталася взимку, коли диктатор покладав квіти до могили Невідомого солдата.

Путін поклав троянди й не встиг відійти, як охоронець прибіг і забрав букет. Усе тому, що очільник Кремля тримав квіти рукою не в рукавичці. З цих квітів можна було зняти ДНК Путіна,

– зазначив Жданов.

Він додав, що диктатор сміливо хапається за стіл лише у своєму кабінеті. Адже Путін розуміє, що звідти ніхто нічого не винесе – ні відбитків пальців, ні зразків ДНК.

ДНК може розкрити стан здоров'я Путіна

За словами Жданова, Кремль встановив наджорсткий контроль за такими моментами. Відтак, вистежити двійників Путіна – дуже складне завдання.

Ймовірно, західні розвідки й знають, де реальний Путін, а де – двійник, і давно вже взяли ДНК. Однак цю таємницю у Росії бережуть, як зіницю ока,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що ДНК Путіна приховують настільки ретельно ще й тому, що за ним можна було б дізнатися багато параметрів щодо стану здоров'я очільника Кремля. А російський диктатор дуже не хоче оприлюднювати таку інформацію.

Двійники Путіна: коротко