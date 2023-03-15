На ролику, який виклали пропагандистські ЗМІ, можна побачити яскраву палітру з переляку, здивування та шоку на обличчі Путіна, передає 24 Канал. Літає на тренажері, а страху стільки, ніби його на фронт повезли.
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У страху очі великі
Відомо, що політ на тренажері вертольота Мі-171А2 Путін здійснив під час свого візиту до Улан-Уде. Пропагандисти у всій красі показали нам емоції президента Росії. Оскільки освітлення не найкраще, то може навіть здатися, що в нього замість обличчя маска. А, може, нам і не здається.
Переляканий Путін на тренажері вертольота: дивіться відео
Зауважимо, що в регіоні він відвідував авіазавод. На диво, диктатора з Кремля хтось наважився спитати про проблеми, пов'язані з виконанням держзамовлення. Адже з ними стикаються на фоні того, що оборонна галузь переживає гострий кадровий голод.
Путін, у традиційній манері, ляпнув якусь нісенітницю. За його словами, проблеми вдається розв'язувати завдяки складнощам. Далі пряма мова, бо ми не можемо збагнути, що він хотів цим сказати: "Якщо нічого не мішає, потрібно спати лягати. Можна хрюкнути відразу".
Що відомо про вертоліт Мі-171А2Це покращена версія військово-транспортного вертольота Мі-171А. Максимальна швидкість цього вертольота – 280 кілометрів на годину. На зовнішньому підвісі він може переносити вантажі вагою до 5 тонн. Станом на 12 лютого 2019 року (наявні відкриті дані – 24 Канал), випустили 8 таких вертольотів.
Джерело: Вікіпедія
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили майже 300 вертольотів ворога. Нагадаймо собі актуальні втрати росіян.
Уже понад 161 тисяча "пакетів"
- За минулу добу наші військові відправили на той світ 980 загарбників. А з 24 лютого 2022 лави "двохсотих" поповнили 161 520 російських бійців.
- Також на брухт перетворили 3 492 танки, 6 799 бойових броньованих машин, 2 528 артилерійських систем, 502 РСЗВ, 262 засоби ППО, 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 суден, 5 377 автомобілів і автоцистерн та 257 одиниць спеціальної техніки.