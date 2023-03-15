На ролику, який виклали пропагандистські ЗМІ, можна побачити яскраву палітру з переляку, здивування та шоку на обличчі Путіна, передає 24 Канал. Літає на тренажері, а страху стільки, ніби його на фронт повезли.

Читайте також Очевидно різні люди, – ексспівробітник КДБ пояснив, як відрізняються двійники Путіна

У страху очі великі

Відомо, що політ на тренажері вертольота Мі-171А2 Путін здійснив під час свого візиту до Улан-Уде. Пропагандисти у всій красі показали нам емоції президента Росії. Оскільки освітлення не найкраще, то може навіть здатися, що в нього замість обличчя маска. А, може, нам і не здається.

Переляканий Путін на тренажері вертольота: дивіться відео

Зауважимо, що в регіоні він відвідував авіазавод. На диво, диктатора з Кремля хтось наважився спитати про проблеми, пов'язані з виконанням держзамовлення. Адже з ними стикаються на фоні того, що оборонна галузь переживає гострий кадровий голод.

Путін, у традиційній манері, ляпнув якусь нісенітницю. За його словами, проблеми вдається розв'язувати завдяки складнощам. Далі пряма мова, бо ми не можемо збагнути, що він хотів цим сказати: "Якщо нічого не мішає, потрібно спати лягати. Можна хрюкнути відразу".

Що відомо про вертоліт Мі-171А2 Це покращена версія військово-транспортного вертольота Мі-171А. Максимальна швидкість цього вертольота – 280 кілометрів на годину. На зовнішньому підвісі він може переносити вантажі вагою до 5 тонн. Станом на 12 лютого 2019 року (наявні відкриті дані – 24 Канал), випустили 8 таких вертольотів.

Джерело: Вікіпедія

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили майже 300 вертольотів ворога. Нагадаймо собі актуальні втрати росіян.

Уже понад 161 тисяча "пакетів"