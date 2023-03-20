Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний психолог Валентин Кім. Разом з тим він підкреслив, для того, щоб двійник був, про якого заговорили після візиту до Криму, він має відповідати деяким вимогам.
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Перша – ідентичність
Двійник має бути саме ідентичним, а не схожим на того ж Владіміра Путіна. Для диктаторів дуже важливим є питання легітимації влади. Якщо еліти здогадаються, що Путін несправжній, то або приберуть його, або зроблять слухняним, вважає Кім.
Елітам простіше прибрати Путіна і керувати двійником. Тому двійник небезпечний саме для Путіна,
– сказав політичний психолог.
Друга – зміна протягом життя
Кожна людина змінюється протягом життя: її статура, хода та інше. У двійнику важливо, аби він був схожим не тут і зараз, а через 10 – 30 років теж, наголосив спікер.
"Неможливо створити ідентичну людину – ходу, вимову, тембр. Це все насичене індивідуальністю. Для диктаторів головне, аби ніхто не сумнівався, що в них є легітимна влада", – ще раз підкреслив на головному Кім.
Що значить візит до Маріуполя
Поїздка Путіна – хід у відповідь, впевнений політичний психолог. Показати Заходу та Сходу (насамперед Сі Цзіньпіну на фоні його приїзду до Москви), що кремлівський диктатор контролює ситуацію.
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"Він особисто підтверджує, що ця територія належить йому – і Крим, і Маріуполь. Своїм візитом він намагається легітимізувати. А в стратегічному плані – це відповідний крок. Тобто Путін не володіє ініціативою – він у відповідь на візити якихось інших політиків має робити і своє", – резюмував Валентин Кім.
Путін у Маріуполі: що відомо про двійників
- Вночі 19 березня Владімір Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя. Експерти припускають, що темну пору доби він обрав у цілях своєї безпеки.
- Одразу в мережі почали обговорювати зовнішній вигляд очільника Кремля. Зокрема, частина його обличчя була схожа на маску.
- Раніше Путін відвідав тимчасово окупований Севастополь. Роман Світан помітив цікаву деталь – Путін кульгав, що могло свідчити про двійника. У такий спосіб той намагався приховати свою ходу.