Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний психолог Валентин Кім. Разом з тим він підкреслив, для того, щоб двійник був, про якого заговорили після візиту до Криму, він має відповідати деяким вимогам.

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Перша – ідентичність

Двійник має бути саме ідентичним, а не схожим на того ж Владіміра Путіна. Для диктаторів дуже важливим є питання легітимації влади. Якщо еліти здогадаються, що Путін несправжній, то або приберуть його, або зроблять слухняним, вважає Кім.

Елітам простіше прибрати Путіна і керувати двійником. Тому двійник небезпечний саме для Путіна,

– сказав політичний психолог.

Друга – зміна протягом життя

Кожна людина змінюється протягом життя: її статура, хода та інше. У двійнику важливо, аби він був схожим не тут і зараз, а через 10 – 30 років теж, наголосив спікер.

"Неможливо створити ідентичну людину – ходу, вимову, тембр. Це все насичене індивідуальністю. Для диктаторів головне, аби ніхто не сумнівався, що в них є легітимна влада", – ще раз підкреслив на головному Кім.

Що значить візит до Маріуполя

Поїздка Путіна – хід у відповідь, впевнений політичний психолог. Показати Заходу та Сходу (насамперед Сі Цзіньпіну на фоні його приїзду до Москви), що кремлівський диктатор контролює ситуацію.

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"Він особисто підтверджує, що ця територія належить йому – і Крим, і Маріуполь. Своїм візитом він намагається легітимізувати. А в стратегічному плані – це відповідний крок. Тобто Путін не володіє ініціативою – він у відповідь на візити якихось інших політиків має робити і своє", – резюмував Валентин Кім.

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