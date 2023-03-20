Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що світлини з поїздки Путіна до Криму не доводять, що це не було знято десь, наприклад, в Москві.

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Жданов припустив, що візит диктатора на тимчасово окуповані території був не відповіддю на рішення Міжнародного кримінального суду про ордер його на арешт, ця акція планувалася заздалегідь. Однак рішення МКС могло внести певні корективи в цю поїздку.

Поїздка до Криму

Є одна деталь, що дивує і водночас радує військового експерта: не існує виступу Путіна, в якому він висловлює слова підтримки кримчанам і обіцянки стосовно того, що Росія там назавжди та захистить їх від будь-якої загрози.

До того ж не було помпезних святкувань річниці з дня окупації півострова. Хоча Путін це любить, любить зібрати свиту, повний стадіон, де він співає та пускає сльозу разом з народом, додав Жданов.

Зазвичай всі від того ледь не втрачають свідомість. Але цього разу ні, були лише співробітники ФСО, представники керівництва Криму, церкви і все,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що не було натовпу, не була показана навіть локація на вулиці. Тому не можна з точністю сказати, що це відбувалося не на знімальному майданчику у студії в Москві.

Є припущення, що на окупованих територіях був двійник