Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, деякі експерти стверджують, що це був не сам президент країни-агресорки, а його двійник.

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"Як би не було, зрозуміло, що Крим для Путіна є, залишається такою сакральною темою, завдяки якій він хоче все ще мобілізовувати російське суспільство", – сказав він.

Чубаров переконаний, що після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт, Путін мав десь з’явитися нібито публічно. Мовляв, місцевий гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що до останнього вони очікували на включення президента Росії у режимі відеозв’язку.

А він з’явився. Це вирішив в останній момент. Він намагається демонструвати світові, що оцей виданий ордер на арешт для нього нічого не значить,

– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Безпека російського диктатора

Рефат Чубаров зазначив, що Владімір Путін вилітав з Криму з аеродрому Бельбек, що поблизу Севастополя. На його думку, місце прильоту й вильоту президента Росії обрали невипадкове, адже цей аеродром тепер військовий.

"Він повністю під прикриттям, захистом Чорноморського флоту Росії. Я думаю, що всі потужності російської окупаційної армії були спрямовані на забезпечення безпеки російського диктатора", – розказав він.

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У Путіна немає шансів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу впевнений, що у президента країни-агресорки немає жодних можливостей, аби запевнити своїх прихильників в окупованому Криму в тому, що півострів, як раніше стверджували росіяни, "навіки включений до складу Росії".

"Всі тепер усвідомлюють в Криму, що звільнення вже невідворотне. І тому сотні тисяч людей очікують на це – кримські татари, етнічні українці, інші люди, які залишаються відданими українській державі", – сказав Чубаров.

Він зауважив, що зі страхом про звільнення Криму думають ті, хто служить окупантам чи поселився на тимчасово окупованому півострові.

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