Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Та між тим багато що вказує на те, що у Криму був двійник диктатора.

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Зйомка відбулась завчасно

Фейгін зазначив, що навіть якщо Путін і був у Криму, то це була завчасна зйомка. Він точно не виступав там у прямому етері. Тут неважливо, чи це була, чи позавчора, чи може рік тому, а може це був узагалі двійник диктатора, важливо те, що є телевізійна картинка, але, звісно, це не прямий етер.

Ракета прилетить чи дрон. У це вони вірять. Путін міг улетіти у Крим непомітно, можливо на авто в'їхав, годину або півтори був, назад у президентський борт і полетів. За такий час, навіть якби дізналися б, що він там, не встигнули б вистрілити,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що такі операції готуються заздалегідь дуже ретельно. У Путіна було дві причини відвідати Крим. По-перше, це річниця так званого референдуму, хоча ніяких святкувань не влаштовували. По-друге, якби Путін навіть у Крим не з'їздив, тоді б усі точно визнали його боягузом.

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Путіну важливо було показати, що він не боягуз

За словами російського правозахисника, друга причина для Путіна навіть більш важлива. Усе ж він вважає Крим своїм дітищем, яке залишиться з ним назавжди. Там до лінії фронту не так далеко, та ще й тут окопи риють. Якби Путін сюди не приїхав би, це був би ще й сигнал для кримчан, що треба точно пакувати валізи та їхати.

"Це теж грає роль, бо розмови про те, що звідти люди речі вивозять, майно продають, є, й вони про це знають. Ніхто ж не хоче зустрітись з офіцерами ЗСУ. Я думаю, що тут грає роль саме той пропагандистський бік, мовляв, Путін демонструє, що він може приїхати", – наголосив Фейгін.

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